Erneut Tote in Gaza – Aber Hoffnung auf neue Waffenruhe

Neuerliches Treffen am Montag geplant

Von: APA/Reuters/dpa

Trotz von US-Präsident Donald Trump geschürter Hoffnungen auf eine neue Waffenruhe hat Israel seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei seien mindestens 20 Menschen in dem palästinensischen Gebiet getötet worden, teilten die dortigen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte Trump erklärt, Israel habe den vorgeschlagenen Bedingungen für eine 60-tägige Waffenruhe zugestimmt, ohne Details dazu zu nennen.

Trump sprach in einem Beitrag in den sozialen Medien von einem “langen und produktiven” Treffen zwischen Vertretern seiner Regierung und israelischen Gesandten. “Israel hat den notwendigen Bedingungen für die endgültige Festlegung der 60-tägigen WAFFENRUHE zugestimmt, und während dieser Zeit werden wir mit allen Parteien zusammenarbeiten, um den Krieg zu beenden”, hieß es in Trumps Erklärung, ohne die Bedingungen zu nennen. “Ich hoffe zum Wohl des Nahen Ostens, dass die Hamas dieses Angebot annimmt, denn es wird nicht besser werden – ES WIRD NUR SCHLIMMER.”, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Die weiteren Vermittler Katar und Ägypten würden der Hamas nun einen “endgültigen” Vorschlag vorlegen. Er hoffe, dass kommende Woche ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln erreicht werden könne, so Trump. Am kommenden Montag wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Weißen Haus erwartet.

Eine Stellungnahme Israels oder der Hamas lag zunächst nicht vor. Trump scheint die Schwäche des Iran nach den israelisch-amerikanischen Luftangriffen nutzen zu wollen, um den Druck auf die von der Führung in Teheran unterstützte Hamas zu erhöhen.

Israelischer Außenminister: Mehrheit in Koalition für Deal

In Israel wächst zudem der öffentliche Druck auf Netanyahu, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen und den fast zweijährigen Krieg zu beenden. Hardliner in seiner rechts-religiösen Regierungskoalition lehnen einen solchen Schritt jedoch entschieden ab. Außenminister Gideon Saar erklärte aber auf der Online-Plattform X am Mittwoch, eine Mehrheit in der Koalition würde ein Abkommen unterstützen, das die Freilassung der verbliebenen Geiseln vorsehe. “Wenn es eine Gelegenheit dazu gibt, dürfen wir sie nicht verpassen!”, schrieb er. Seinen Angaben nach spricht sich auch eine große Mehrheit der israelischen Bevölkerung für einen Deal aus. Auch Umfragen haben das immer wieder ergeben.

Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir will einen Deal dagegen weiterhin unbedingt verhindern. Israelische Medien berichteten, Ben-Gvir habe den ebenfalls rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich kontaktiert, damit sie ihr Vorgehen diesbezüglich abstimmen könnten. Angehörige der Geiseln kritisierten die beiden Politiker deshalb heftig. Ben-Gvir lehnt ein Ende des Gaza-Kriegs ab, solange die Hamas nicht besiegt ist.

Oppositionsführer Yair Lapid sicherte Regierungschef Benjamin Netanyahu unterdessen zu, dass seine Partei das Parlament unterstützen werde, damit der Waffenruhe-Deal trotz des Widerstands von Ben-Gvir und Smotrich umgesetzt werden könne.

Letzter Vorstoß Ende Mai gescheitert

Ende Mai war ein von den USA unterstützter Vorstoß für eine Waffenruhe gescheitert. Dieser Vorschlag sah eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung der Hälfte der noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene und die sterblichen Überreste anderer Palästinenser vor. Die Hamas sollte demnach die übrigen Geiseln im Rahmen eines Abkommens freilassen, das ein Ende des Krieges garantiert. Die Hamas hatte allerdings Änderungen gefordert.

Unklar ist, ob der jüngste Vorschlag den zentralen Knackpunkt bisheriger Verhandlungsrunden berücksichtigt: die Forderung der Hamas nach einer festen Zusage, dass die Waffenruhe zum dauerhaften Ende des Krieges führen wird. Man habe Ideen vorgebracht mit dem Ziel, “die Israelis dazu zu bringen, zuzustimmen. Und das haben sie getan”, sagte ein US-Beamter der US-Nachrichtenseite “Axios”.

“Alles wird zu Staub zerfallen”

Israelische Beamte warnten laut “Axios”, dass das Militär seine Einsätze in Gaza ausweiten werde, sollten die Verhandlungen über eine Waffenruhe und einen Geiseldeal nicht bald vorankommen. Man werde mit der Stadt Gaza im Norden und den zentralen Gebieten Gazas dasselbe machen wie mit Rafah im Süden. “Alles wird zu Staub zerfallen”, wurde ein ranghoher israelischer Beamter zitiert. “Es ist nicht unsere bevorzugte Option, aber wenn es keine Bewegung in Richtung eines Geiseldeals gibt, haben wir keine andere Wahl.”

Bevor er nach Washington reist, wird Netanyahu laut der Nachrichtenseite “ynet” am Samstagabend erneut das Sicherheitskabinett in Jerusalem einberufen. Im Mittelpunkt der Beratungen sollen die Verhandlungen über einen Geiseldeal und die Fortsetzung der Kämpfe im Gazastreifen stehen. Nach offiziellen israelischen Angaben werden noch 50 Entführte im abgeriegelten Gebiet festgehalten, davon sollen mindestens 20 noch am Leben sein.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den beispiellosen Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.210 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff geht Israel seither massiv militärisch in dem Küstenstreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bisher mehr als 56.500 Menschen getötet.