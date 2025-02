Erneuter Protest gegen Speicherbecken im Kalterer Wald

Kundgebung am 8. März 2025

Von: mk

Kaltern – Am Samstag, den 8. März 2025 findet von 10.00 bis 12.00 Uhr auf dem Marktplatz von Kaltern eine Kundgebung zum Schutz der Wälder in Südtirol statt. Organisiert von einer breiten Allianz aus lokalen und überregionalen Vereinen, soll die Veranstaltung ein starkes Zeichen für den Erhalt der Natur und gegen geplante Eingriffe in wertvolle Waldflächen setzen. Zudem handelt es sich auch um den Tag der Frau und es soll der Respekt vor der Natur unterstrichen werden. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Gefordert wird: Keine Zerstörung von Wald für Strukturen zur Bewässerung. Diese müssten außerhalb des Waldes platziert werden – anderslautende Gemeindebeschlüsse seien inakzeptabel. Kosten könnten nicht länger der Gemeinschaft aufgelastet werden, während Gewinne privatisiert würden, erklären die Veranstalter.

Die Kundgebung fordert insbesondere den Gemeindeausschuss von Kaltern auf, die vier Beschlüsse vom 27. April 2023 unverzüglich zurückzunehmen, die den Bau von sechs Beregnungsspeicherbecken im Waldgebiet zwischen Kaltern und Tramin vorsehen – ein Vorhaben, das zu einem erheblichen Verlust von wertvollem Wald führen würde, wie die Organisatoren erklären.

„Wir lehnen diese Eingriffe entschieden ab“, erklärt der ehrenamtliche Verein UNSER WALD – IL NOSTRO BOSCO. „Die Wälder Südtirols sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Natur und bieten nicht nur zahlreichen Tierarten einen Rückzugsort, sondern tragen auch maßgeblich zur Gesundheit der Menschen bei. Der geplante Bau der Speicherbecken würde nicht nur wertvollen Lebensraum zerstören, sondern auch die positiven Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit der Bevölkerung gefährden, die in den Wäldern Ruhe und Erholung findet. Insbesondere der frei zugängliche Wald, der uns allen gehört (Eigenverwaltung) ist unverzichtbar, für uns und unsere Kinder. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind derartige Ideen abzulehnen: Hände weg von den Projekten, die den Wald zerstören würden.“

Der Verein zählt Fakten zum Projekt der sechs Speicherbecken in Kaltern und Tramin auf. Wörtlich heißt es in einer Aussendung:

● Nutzung: sechs Speicherbecken, überwiegend für private Zwecke ● Fläche: 21-mal die Größe eines Fußballfeldes, die der Bevölkerung entzogen wird ● Schaden: 15 Hektar Waldfläche, darunter einzigartige Buchenwälder ● Kosten: 36 Millionen Euro Steuergelder, hauptsächlich zugunsten privater Interessen

Unterstützer der Kundgebung

Die Kundgebung wird von einer Vielzahl von Organisationen unterstützt, darunter lokale Vereine wie der Heimatpflegeverein Kaltern, die Umweltgruppe Kaltern EO und der AVS, Sektion Kaltern. Auch landesweite und internationale Verbände setzen sich mit uns für den Wald ein, darunter die Frauen im KVW, der Heimatpflegeverband Südtirol, der Dachverband für Natur- und Umweltschutz, die Vereinigung Südtiroler Biologen, der Alpenverein Südtirol, der WWF Trentino Alto Adige, der Verbraucherschutzverein Robin, Legambiente Circolo di Trento, Italia Nostra Alto Adige, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Alto Adige, CAI-Club Alpino Italiano und Climate Action South Tyrol.

Ziele der Kundgebung

Ziel der Kundgebung sei es, einen Paradigmenwechsel zu erreichen und von der Haltung wegzukommen, einfach ein Stück Wald zu roden, um Bauwerke für wirtschaftliche Zwecke zu errichten, so die Veranstalter. Es gehe um den Respekt vor der Natur und um die Bewahrung der Schöpfung. „Wir sind eine sehr vielfältige Gruppe, die sich aus ganz unterschiedlichen Personen zusammensetzt und gemeinsam ein Ziel verfolgt: Wir müssen unsere Wälder erhalten, denn wir alle sind dafür verantwortlich, was wir kommenden Generationen hinterlassen“, erklärt Anna Maria Ramoser, die Vorsitzende des Vereins UNSER WALD.

Programm

● 10.00 Uhr: Musikalischer Auftakt mit der lokalen Band Turbotrööt

● 10.30 Uhr: Kurzreden von Vertretern der Vereine und aktiven Waldschützern

● 11.30 Uhr: Perkussiver Höhepunkt mit dem Orchester Sissamba

● 12.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

„Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, an dieser wichtigen Kundgebung teilzunehmen und gemeinsam ein Zeichen für den Erhalt unserer Wälder zu setzen, für uns und unsere Kinder“, erklärt der Verein. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Kaltern mit öffentlichen Verkehrsvermitteln oder mit dem Fahrrad gut erreichbar ist.