Aktuelle Seite: Home > Politik > EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein
Gegen das harte Vorgehen im Iran wird weltweit protestiert

EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 16:11 Uhr
Gegen das harte Vorgehen im Iran wird weltweit protestiert
APA/APA/AFP/JONATHAN ALCORN
Schriftgröße

Von: apa

Die EU-Außenminister haben beschlossen, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Liste der Terrororganisationen zu setzen. Damit fallen sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida. “Repression kann nicht unbeantwortet bleiben. Die EU-Außenminister haben gerade den entscheidenden Schritt unternommen, die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen”, gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Donnerstagnachmittag auf X bekannt.

“Jedes Regime, das Tausende seiner eigenen Bürger tötet, arbeitet auf seinen eigenen Untergang hin”, so Kallas weiter. Sie hatte für die Einstufung plädiert, die noch am Mittwoch nicht sicher war, da einige EU-Staaten wie Frankreich oder Spanien Zweifel hatten. Diese konnten nun offenbar ausgeräumt werden. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte vor dem Treffen in Brüssel an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

“Wir stehen ganz klar auf der Seite des iranischen Volkes”, bekräftigte Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) gegenüber Journalisten. Es sei ein “klares Signal, auch jene zu identifizieren, die an diesen Morden beteiligt sind. Das ist die Hauptaufgabe”. Natürlich sei Österreich dabei. Schellhorn betonte die “Verantwortung gegenüber dem iranischen Volk”. Das sei die “Hauptaufgabe”, darauf zu schauen. Schellhorn vertritt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die in der Golfregion ist.

Deutschland, Österreich oder die Niederlande argumentierten, dass eine Listung als Terrororganisation ein starkes Signal der Unterstützung an die Demonstrierenden im Iran senden würde, auch wenn es kaum praktische Folgen hätte. Auch das EU-Parlament hat in einer Resolution die Listung als Terrororganisation gefordert. Dies nicht zu tun, begründeten EU-Diplomaten mit der Furcht vor möglichen Reaktionen des Irans. Die Forderung gibt es seit Jahren; nach dem gewaltsamen Vorgehen gegen Protestierende der letzten Wochen hatte sie an Brisanz gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
64
Warum wir früher stärker wurden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
52
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Kommentare
32
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 