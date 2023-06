Euregio-Dreierlandtag stimmt Verkehrsantrag ohne “Slot-System” zu

Riva – Der Dreierlandtag der Euregio aus Tirol-Südtirol-Trentino hat am Donnerstag in Riva am Gardasee nach zähen Verhandlungen mehrheitlich einen Antrag zum Dauerbrenner Transit angenommen. Zankapfel war das zwischen Tirol, Südtirol und Bayern befürwortete Slot-System – einer buchbaren Autobahn für Lkw. Doch das ursprünglich enthaltene Wort “Slot-System” kam im zur Abstimmung gelangten Antrag nicht mehr vor – stattdessen war vor einem “digitalen Verkehrsmanagementsystem” die Rede.

Der Antrag sieht vor, dass die Landesregierungen den Staaten ein Verkehrskonzept für den Brennerkorridor vorlegen sollen. Neben der “Umsetzung eines digitalen Verkehrsmanagementsystems am Brennerkorridor auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung mit den Staaten” soll dabei u.a. auch eine “Simulation der Auswirkung einer Mauterhöhung am Brennerkorridor im Falle der Einführung einer Korridor- und Umweltmaut” erfolgen. Darüber hinaus beschlossen die drei Landtage – jeweils mehrheitlich – dass künftig das Baustellenmanagement abgestimmt und eine halbjährliche Berichterstattung an die jeweiligen Landesregierungen erfolgen solle. Außerdem sollen etwa weiterhin finanzielle Mittel zur Unterstützung der Rollenden Landstraße (Rola) zur Verfügung gestellt werden und eine möglichst starke, grenzüberschreitende Öffi-Verbindung realisiert werden.

Seitens der Tiroler Parteien stimmten dem Antrag nur Grüne und Liste Fritz nicht zu. Der grüne Klubobmann Gebi Mair zeigte sich nach der Abstimmung “erzürnt” und sprach gar vom “Verrat von Riva am Tiroler Transit-Konsens”. Der Antrag sei von allen Tiroler Landtagsabgeordneten eingebracht worden, ÖVP und SPÖ seien dann aber in den vergangenen Tagen “nach Bedenken der Trentiner Frächter scheibchenweise vom Allparteienkonsens” abgewichen, sagte Mair. Der Antrag durfte dann beispielsweise nicht mehr “Gesamtkonzept” heißen.

“Ein Dreierlandtag, der das Slot-System nicht mehr unterstützen will und eine Korridormaut nicht mehr einführen, sondern nur mehr simulieren will, der braucht überhaupt keine Anträge mehr gegen den Transit zu beschließen”, ärgerte sich Mair. “Dieser Verrat an der gemeinsamen Position in Tirol schwächt jede Initiative gegen den Transit”, meinte er.

Die ÖVP bezeichnete es als “einzigen Wermutstropfen”, dass die beiden Oppositionsparteien nicht zugestimmt hatten und ortete “rein parteipolitische Motive”. Der Bevölkerung würden diese “unverantwortlichen Spielchen” aber “keine Entlastung und keinen Lkw weniger” bringen. “Beispielsweise stellen sich die Grünen mit ihrer Blockade auch gegen die erstmals genannte Möglichkeit einer Umweltmaut am Brennerkorridor”, sagte Verkehrssprecher LAbg. Florian Riedl. Er bezeichnete den Antrag als “überregionalen Schulterschluss gegen den Transitverkehr”. “Nachdem Bayern, Tirol und Südtirol bereits die Einführung eines solchen Lkw-Dosiersystems vereinbart haben, bekennt sich nun erstmals auch Trient dazu, ein digitales Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor umzusetzen”.

Auch der Regierungspartner SPÖ sah die Europaregionen nun an “einem Strang” ziehen. Dass sich auch das Trentino zum Verkehrsmanagement bekannt habe, “ist durchaus ein Durchbruch”, erklärte Verkehrssprecher Philip Wohlgemuth. “Das wird Eindruck machen und den Druck erhöhen – sowohl in Rom als auch in Brüssel”, sagte er. “Allein der gemeinsame Beschluss zum Tiroler Leitantrag war das Zusammenkommen in Riva wert”, meinte Wohlgemuth außerdem.

Enttäuscht zeigte sich Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger. Der verkehrspolitische Leitantrag sei “nur eine Alibilösung”, dem man “nicht mit vollem Herzen und voller Seele, sondern des Friedens Willen” zugestimmt habe. “Gerade die Thematiken Verkehr und Transit haben gezeigt, dass mit dem Trentino kein Staat zu machen ist, denn die Interessen des Trentino sind vollkommen anders gelagert”, meinte Abwerzger und sprach sich dafür aus, künftig wieder nur einen “Zweierlandtag” mit Südtirol abzuhalten. Der Dreierlandtag der Europaregion Tirol, zu der das Bundesland Tirol sowie die beiden autonomen Provinzen Bozen und Trient gehören, tritt alle zwei Jahre in einem der drei Mitgliedsländer zusammen.

Die Landeschefs von Bayern, Tirol und Südtirol – Markus Söder (CSU), Anton Mattle (ÖVP) und Arno Kompatscher (SVP) – hatten im April in Kufstein eine Erklärung über ein “Slot-System” mit buchbaren Lkw-Fahrten präsentiert. Für ein solches digitales, grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement müsste ein Staatsvertrag zwischen Österreich, Deutschland und Italien abgeschlossen werden. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) zeigte sich bisher jedoch strikt ablehnend – er will erst darüber reden, wenn die transiteinschränkenden Maßnahmen und Fahrverbote aufgehoben werden. In diesem Zusammenhang dürfte wohl auch die Ablehnung des expliziten Vorkommens des Slot-Systems im Antrag zu verstehen sein, gehört doch der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti derselben Partei an wie Salvini.