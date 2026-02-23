Aktuelle Seite: Home > Politik > Ex-Minister Mandelson in Epstein-Affäre festgenommen
Ex-Minister Mandelson in Epstein-Affäre festgenommen

Montag, 23. Februar 2026 | 18:36 Uhr
Von: APA/dpa

Weitere prominente Festnahme wegen der Epstein-Affäre in Großbritannien: Der frühere Minister Peter Mandelson ist am heutigen Montag in London wegen des Vorwurfs des “Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt” festgenommen worden, berichten britische Medien. Der 72-Jährige war bereits im September als britischer Botschafter in den USA abberufen worden, als Details über seine Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein bekannt geworden waren.

Die Londoner Polizei nannte den Namen Mandelsons nicht, sondern berichtete lediglich von der Festnahme eines “72-jährigen Mannes”. Die Sender BBC und Sky News zeigten Aufnahmen, wie Mandelson von seinem Wohnsitz in London weggefahren wurde.

Druck auf Starmer dürfte steigen

Durch die Festnahme dürfte der politische Druck auf den britischen Premier Keir Starmer zunehmen, der Mandelson zum Botschafter ernannt hatte. Mandelson galt jahrelang als graue Eminenz der Labour Party. Mehrmals musste er wegen Skandalen zurücktreten, kam aber wieder zurück. Er hatte mehrere Ministerposten inne, war Mitglied des Oberhauses und auch EU-Kommissar. Erst kürzlich legte er sein Mandat im House of Lords zurück und trat auch aus der Labour Party aus.

Erst in vergangenen Woche hatte die Polizei den früheren britischen Prinzen Andrew wegen dessen Verbindung zu Epstein festgenommen. Am Wochenende wurden auf königlichen Anwesen Hausdurchsuchungen durchgeführt, die auch am Montag fortgesetzt werden sollten. Wie Mandelson wird auch Andrew Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

