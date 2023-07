Fachhochschule Claudiana: Raumprogramm für Neubau genehmigt

Bozen – Am Fachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen soll es bald mehr Platz für Studierende geben. Im neuen dreistöckigen Gebäude sollen eine Mensa, eine Aula Magna mit Platz für 190 Studierende, eine Bibliothek, Lehrsäle, Labore für Mikroskopie, Anatomie und Notfallmedizin, Physik, Mikrobiologie und Physiologie sowie Büros für Verwaltungspersonal untergebracht werden.

Im Untergeschoss des neuen Gebäudes werden zudem Umkleiden und Technikräume Platz finden. Die Landesregierung hat am heutigen Dienstag das Raumprogramm für einen Neubau in der Nähe der bestehenden Gebäude genehmigt.

“Die Anzahl der Studentinnen und Studenten am universitären Ausbildungszentrum Claudiana nimmt jedes Jahr zu”, erklärt Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher. “Es ist daher höchst an der Zeit, für sie mehr Platz zu schaffen. Insbesondere in Hinblick auf die Einrichtung eines Studiengangs für Medizin ist es notwendig, den Campus der Claudiana räumlich zu erweitern.” Die geschätzten Gesamtkosten für dieses Bauvorhaben belaufen sich auf 35 Millionen Euro.