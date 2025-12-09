Aktuelle Seite: Home > Politik > Fehlende Barrierefreiheit in Öffis: Blindenverband kritisiert fehlende Reaktion
"SASA und STA antworten nicht"

Fehlende Barrierefreiheit in Öffis: Blindenverband kritisiert fehlende Reaktion

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 16:31 Uhr
Neue Technik zur Erkennung von Farben und Mimik blind sehstörung
APA/APA (dpa)/Jens Wolf
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband wirft den öffentlichen Transportunternehmen SASA und STA Untätigkeit vor. Anlass ist ein Schreiben, das der Verband am 17. November an beide Unternehmen geschickt hatte – mit Kopie an den Landeshauptmann, den Bozner Bürgermeister und die Mobilitätsverantwortlichen. Eine Antwort blieb bis zum 9. Dezember aus, wie der Verband mitteilt.

In dem Schreiben, das von Präsidentin Ines Mair unterzeichnet wurde, fordert der Verband dringend Maßnahmen gegen den seit Jahren bekannten Ausfall der akustischen Haltestellenansagen in Stadt- und Überlandbussen. Die Sprachausgaben seien häufig gestört oder funktionierten gar nicht. Konkret kritisiert der Verband:

fehlende Durchsagen innerhalb und außerhalb der Fahrzeuge,
unzureichende Lautstärke,
falsche oder verspätete Haltestellenansagen.

Diese Probleme beeinträchtigten die Sicherheit und Orientierung blinder und sehbehinderter Menschen erheblich, heißt es weiter. Trotz früherer Gespräche und Zusagen seitens der Transportunternehmen seien bisher keine wirksamen Maßnahmen umgesetzt worden.

Der Verband bezeichnet es als “inakzeptabel”, dass im Jahr 2025 die geltenden Vorschriften zur Barrierefreiheit – darunter die EU-Verordnung 181/2011 und das gesetzesvertretende Dekret 222/2023 – weiterhin nicht eingehalten würden. Gefordert werden nun sofortige Reparaturen, regelmäßige Kontrollen der Ansagesysteme sowie eine bessere Schulung des Fahrpersonals.

“Ohne konkrete Maßnahmen blieben Inklusion und Selbstständigkeit für blinde und sehbehinderte Menschen bloße Schlagworte”, warnt der Verband.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
84
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
55
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Kommentare
36
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
35
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Kommentare
34
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 