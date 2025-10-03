Flughafen München nach Drohnenalarm erneut gesperrt

Von: APA/Reuters

Der Flughafen München ist am Freitagabend erneut wegen Drohnenalarms gesperrt worden. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, sagte ein Flughafensprecher. Um 21.36 Uhr seien beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden.

Laut einer Reuters-Reporterin an Bord einer startbereiten Lufthansa-Maschine auf dem Airport informierte der Flugkapitän die Passagiere über einen Drohnenalarm. Polizeihubschrauber seien unterwegs. Ein Sprecher der Flughafen-Polizei sagte, beide Startbahnen seien gesperrt.

Der Flughafen verwies auf das Münchner Nachtflugverbot, das aus Lärmschutzgründen normalerweise von Mitternacht bis 05.00 Uhr morgens gilt. Man warte nun die Entscheidung der Flugsicherung und der Behörden ab. Sollte am Freitag nicht mehr geflogen werden dürfen, würden in München voraussichtlich mehr als die 3.000 Menschen stranden.

Bereits Donnerstag wegen Drohnensichtung eingestellt

Der Flugbetrieb in München war bereits am Donnerstagabend nach einer Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden. 17 Flüge mussten gestrichen werden. Davon seien fast 3000 Passagiere betroffen gewesen, hatte der Flughafen mitgeteilt. Zudem mussten 15 ankommende Maschinen nach Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt umgeleitet werden.