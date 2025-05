Flugverkehr in Moskau wegen Drohnenangriffs ausgesetzt

Von: APA/AFP

Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs auf Moskau ist nach Behördenangaben in der russischen Hauptstadt am Donnerstag der Flugverkehr ausgesetzt worden. Das russische Luftverteidigungssystem habe 105 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen, teilte das Verteidigungsministerium mit. 35 der Drohnen seien in Richtung Moskau geflogen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawijatsija mitteilte, wurde der Flugverkehr auf mehreren Moskauer Flughäfen eingestellt.

Auf dem wichtigsten Hauptflughafen Scheremetjewo sowie auf den Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowskij sei ein Flugverbot verhängt worden, teilte die Behörde auf Telegram mit. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, Spezialisten der Rettungsdienste räumten derzeit herabgefallene Trümmer beiseite.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Forderungen der Ukraine und westlicher Länder nach einer sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe wiederholt zurückgewiesen. Russland kontrolliert inzwischen rund ein Fünftel des ukrainischen Territoriums, darunter die Halbinsel Krim, die es 2014 annektierte.