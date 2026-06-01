Freiheitliche gegen Regenbogenflaggen in und auf öffentlichen Gebäuden

Von: mk

Bozen – Die Freiheitlichen sprechen sich klar gegen die Verwendung von Regenbogenflaggen in und auf öffentlichen Gebäuden aus. Öffentliche Einrichtungen hätten allen Bürgern gleichermaßen zu dienen und dürften sich nicht mit politischen oder ideologischen Bewegungen identifizieren.

„Öffentliche Gebäude gehören der gesamten Bevölkerung. Deshalb haben staatliche Institutionen Neutralität zu wahren und dürfen nicht für gesellschaftspolitische Botschaften oder ideologische Kampagnen genutzt werden“, erklärt Roland Stauder, Obmann der Freiheitlichen.

Selbstverständlich verdienten alle Menschen Respekt und Gleichbehandlung. Dies rechtfertige jedoch nicht, dass öffentliche Einrichtungen durch Symbole Stellung in gesellschaftlichen und weltanschaulichen Debatten beziehen, erklären die Freiheitlichen. Die Regenbogenflagge stehe heute für weit mehr als den Kampf gegen Diskriminierung und werde zunehmend mit politischen und ideologischen Forderungen verbunden.

„Das Land Südtirol soll sich aus solchen ideologischen Auseinandersetzungen heraushalten. Die offiziellen Symbole unseres Landes und unserer Gemeinden sind ausreichend und repräsentieren alle Bürger. Zusätzliche politische Symbolik hat in öffentlichen Gebäuden nichts verloren“, so Roland Stauder.

Die Freiheitlichen fordern daher ein klares Bekenntnis zur politischen Neutralität sowie den Verzicht auf Regenbogenflaggen in und auf öffentlichen Gebäuden.