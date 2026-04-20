Fremdenführer: Prüfung wird wieder aufgenommen

Von: mk

Bozen – Der Funktionsbereich Tourismus treibt aktuell die Weiterführung der Befähigungsprüfung für den Beruf der Fremdenführerinnen und Fremdenführer voran und setzt damit einen zentralen Schritt für die Weiterentwicklung des Berufsstandes in Südtirol.

Die im Jahr 2023 ausgeschriebene Prüfung musste infolge eines Rekurses unterbrochen werden und wird nun wieder aufgenommen. Der Abschluss des Verfahrens ist für Juli 2026 geplant. Teilnahmeberechtigt sind jene rund 100 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bereits 2023 angemeldet haben und zur Prüfung zugelassen wurden.

Die Fortführung der Prüfung hat für den zuständigen Landesrat Luis Walcher oberste Priorität. „Gut ausgebildete Fremdenführerinnen und Fremdenführer sind ein zentraler Qualitätsfaktor für den Südtiroler Tourismus. Mit der Wiederaufnahme der Prüfung schaffen wir die Voraussetzung, dringend benötigte Fachkräfte wieder gezielt in den Beruf zu bringen und die hohen Standards unseres touristischen Angebots langfristig zu sichern“, betont Walcher.

Der Funktionsbereich Tourismus arbeitet parallel daran, im Anschluss eine weitere Prüfung auszuschreiben. Diese soll allen Interessierten offenstehen, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, um den Zugang zum Beruf wieder breiter zu ermöglichen.

Aktuell sind in Südtirol 384 Fremdenführerinnen und Fremdenführer eingetragen. Davon üben rund 238 ihre Tätigkeit aktiv aus, während etwa 146 als inaktiv gelten, da sie den Tätigkeitsbeginn nicht gemeldet haben. Seit der letzten abgeschlossenen Prüfung im Jahr 2017 wurden einige neue Fremdenführerinnen und Fremdenführer in den Beruf aufgenommen, die die Anerkennung des Titels erlangt haben.