G7-Außenminister fordern sofortige Ukraine-Waffenruhe

Donnerstag, 13. November 2025 | 02:28 Uhr
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Von: APA/AFP

Die Außenminister der G7-Staaten haben eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Japans und der USA am Mittwoch ihre “unerschütterliche Unterstützung” für die territoriale Integrität der von Russland angegriffenen Ukraine. “Eine sofortige Waffenruhe ist dringend erforderlich.”

Die G7-Außenminister, die sich in Kanada trafen, verurteilten in ihrer gemeinsamen Erklärung auch die zunehmende Gewalt im Sudan. Sie erklärten, der Konflikt zwischen der Armee des nordostafrikanischen Landes und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) habe “die größte humanitäre Krise der Welt” ausgelöst.

Waffenruhe im Sudan gefordert

US-Außenminister Marco Rubio forderte internationale Maßnahmen, um die Waffenlieferungen an die RSF-Miliz im Sudan zu unterbinden. Er machte die Gruppe für die eskalierende Gewalt verantwortlich.

Seit 2023 kämpfen die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die aus der berüchtigten arabischen Janjaweed-Miliz hervorgegangene RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo um die Macht im Sudan.

In dem nordostafrikanischen Land herrscht nach Einschätzung der UNO die schwerste humanitäre Krise der Welt. Bei den Kämpfen wurden zehntausende Menschen getötet, rund zwölf Millionen Menschen wurden vertrieben. Zudem löste der Konflikt eine Hungerkrise aus.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

