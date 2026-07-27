Von: mk

Bozen – Am heutigen Montag empfängt die Stadt Bozen die Teilnehmenden der Radgruppe “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”. Sie sind im Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages von Bologna unterwegs und setzen sich für die Werte der Demokratie, der Freiheit und der Bürgerbeteiligung ein.

Die Radgruppe wird gegen 18.00 Uhr am Waltherplatz erwartet. Sie wird von der Stadtpolizei bis zum Waltherplatz begleitet und dort von Bürgermeister Claudio Corrarati begrüßt.

Morgen, Dienstag, 28. Juli 2026 starten die Teilnehmenden weiter in Richtung Bologna. Um 8.45 Uhr werden sie von Stadtrat Claudio Della Ratta am Walterplatz verabschiedet. Die Radgruppe besucht anschließend das ehemalige NS-Durchgangslager in der Reschenstraße. Bis dorthin werden sie von der Stadtpolizei begleitet. Dann fahren die Teilnehmenden weiter in Richtung Leifers. Am 2. August werden sie schließlich in Bologna eintreffen, wo die Gedenkfeiern für die Opfer des Attentates von Bologna stattfinden.

Die Tour der Radgruppe wird vom Verein “Circolo Naturalistico Novese” und den zwei Sektionen des ANPI von Novi di Modena und Rovereto sulla Secchia organisiert, mit Unterstützung von “Coordinamento Staffette Podistiche per Bologna per non dimenticare il 2 agosto 1980” und der Vereinigung der Familienangehörigen der Opfer des Bombenanschlages von Bologna.