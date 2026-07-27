Aktuelle Seite: Home > Politik > Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages von Bologna
Attentat am 2. August 1980

Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages von Bologna

Montag, 27. Juli 2026 | 12:04 Uhr
Heute-um-18.00-Uhr-empfaengt-Buergermeister-Corrarati-die-Radfahrenden-auf-dem-Waltherplatz
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am heutigen Montag empfängt die Stadt Bozen die Teilnehmenden der Radgruppe “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”. Sie sind im Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages von Bologna unterwegs und setzen sich für die Werte der Demokratie, der Freiheit und der Bürgerbeteiligung ein.

Die Radgruppe wird gegen 18.00 Uhr am Waltherplatz erwartet. Sie wird von der Stadtpolizei bis zum Waltherplatz begleitet und dort von Bürgermeister Claudio Corrarati begrüßt.

Morgen, Dienstag, 28. Juli 2026 starten die Teilnehmenden weiter in Richtung Bologna. Um 8.45 Uhr werden sie von Stadtrat Claudio Della Ratta am Walterplatz verabschiedet. Die Radgruppe besucht anschließend das ehemalige NS-Durchgangslager in der Reschenstraße. Bis dorthin werden sie von der Stadtpolizei begleitet. Dann fahren die Teilnehmenden weiter in Richtung Leifers. Am 2. August werden sie schließlich in Bologna eintreffen, wo die Gedenkfeiern für die Opfer des Attentates von Bologna stattfinden.

Die Tour der Radgruppe wird vom Verein “Circolo Naturalistico Novese” und den zwei Sektionen des ANPI von Novi di Modena und Rovereto sulla Secchia organisiert, mit Unterstützung von “Coordinamento Staffette Podistiche per Bologna per non dimenticare il 2 agosto 1980” und der Vereinigung der Familienangehörigen der Opfer des Bombenanschlages von Bologna.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Kommentare
76
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Kommentare
30
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Abkühlung vorbei: Vierte Hitzewelle erreicht auch Südtirol
Kommentare
28
Abkühlung vorbei: Vierte Hitzewelle erreicht auch Südtirol
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Kommentare
25
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken
18
Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 