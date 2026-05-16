Aktuelle Seite: Home > Politik > Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
Israelischer Angriff im Süden des Libanon

Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Samstag, 16. Mai 2026 | 08:30 Uhr
Israelischer Angriff im Süden des Libanon
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt, dennoch wurden die heftigen Gefechte zwischen Israels Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Kurz nach Bekanntgabe der Feuerpause wurden mindestens sechs Menschen im Süden des Libanons bei einem israelischen Angriff getötet, während die Hisbollah Drohnenangriffe auf den Norden Israels flog.

Kurz nach Bekanntgabe der verlängerten Feuerpause wurde am Freitag in der libanesischen Ortschaft Haruf ein Zentrum der Hisbollah-nahen Organisation Islamisches Gesundheitskomitees von israelischen Angriffen getroffen. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Menschen getötet, darunter drei Rettungskräfte.

Drohnenangriffe der Hisbollah auf israelische Kasernen

Die Hisbollah meldete unterdessen neue Drohnenangriffe auf israelische Kasernen in der grenznahen nördlichen Stadt Kirjat Schmona, die seit Monaten wiederholt unter Beschuss stand.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei weiteren Angriffen in der libanesischen Region Tyros mindestens 37 Menschen verletzt, darunter sechs Krankenhausmitarbeiter, neun Frauen und vier Kinder.

Israels Armee meldet einen getöteten Soldaten

Die israelische Armee erklärte am Freitag, dass einer ihrer Soldaten im Süden des Libanon getötet worden sei. Der 20-Jährige starb demnach im Süden des Landes, teilte die Armee mit. Nähere Angaben machte sie nicht. Seit dem 2. März sind insgesamt 20 Israelis im Libanon getötet worden – 19 Soldaten und ein Zivilbeschäftigter der Streitkräfte.

Israel und Hisbollah greifen sich immer wieder an

Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte die von der Islamischen Republik unterstützte Hisbollah in Solidarität mit Teheran wieder Raketen und Drohnen auf den Norden Israels abgefeuert. Die israelischen Streitkräfte griffen daraufhin Stellungen der Miliz im Süden des Libanons und Hochburgen der Hisbollah in den Vororten der Hauptstadt Beirut an.

Seit dem erneuten Ausbruch der Kämpfe Anfang März wurden im Libanon offiziellen Angaben zufolge rund 2.900 Menschen getötet, darunter zahlreiche Frauen und knapp 200 Kinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
52
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
45
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
32
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Kommentare
26
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Kommentare
23
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 