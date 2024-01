Gemeinde Brixen bietet digitale Hilfestellung in allen Fraktionen

Brixen – In einer neuen Initiative von Digitalisierungs-Stadtrat Peter Natter bietet die Gemeinde in den Fraktionen Unterstützung für digitale Fragen an. An ausgewählten Nachmittagen im Januar und Februar sind Profis vor Ort und helfen bei Fragen und Schwierigkeiten im digitalen Bereich.

„Mit dem Treffpunkt Digital wollen wir eine zusehends wichtigere Hilfestellung vor Ort in die Fraktionen bringen. Bei der Digitalisierung gilt es alle Generationen mitzunehmen. Der Zugang zu digitalen Diensten soll allen Brixnerinnen und Brixnern ermöglicht werden. Wir stellen Experten zur Verfügung, die Fragen beantworten und Hilfestellung bieten können“, erklärt Peter Natter das Ziel dieser Initiative.

Interessierte können jeweils von 16.30 bis 19.00 ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen und sich Unterstützung holen. Das Angebot ist völlig kostenlos. Auch deshalb hofft der zuständige Stadtrat, dass die Anlaufstelle für digitale Fragen angenommen wird.

Die Termine:

Afers

11.01.2024

Grundschule

Albeins

12.01.2024

Mehrzwecksaal

Milland

18.01.2024

Jakob Steiner Haus (Sitzungsraum Parterre)

Tils

19.01.2024

Vereinshaus

St. Andrä

25.01.2024

Feuerwehrhalle Seminarraum

Elvas

26.01.2024

Jugendraum

Sarns

01.02.2024

Vereinshaus

Tschötsch

02.02.2024

Vereinshaus