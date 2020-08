Gemeindewahlen in Meran: Kandidaturen sind bis 11. August einzureichen

Meran – Die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindewahlen vom 20. und 21. September müssen in Meran bis Dienstag, 11. August im Generalsekretariat der Gemeinde Meran (Zimmer Nr. 110 im ersten Stock des Rathauses) eingereicht werden.

Das Generalsekretariat ist am Samstag, 8. August von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, am Sonntag, 9. August von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr, am Montag, 10. August von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie am Dienstag, 11. August von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.