Generalversammlung der jungen europäischen Grünen kommt nach Südtirol

Von: mk

Bozen – Die young greens southtyrol (YGS) wurden ausgewählt, die jährliche Generalversammlung der jungen Europäischen Grünen zu hosten. „Die jungen europäischen Grünen sind junge, motivierte Menschen, die auf europäischem Level für die gleichen Ziele einstehen. Seit mehr als 30 Jahren kämpfen die Mitgliedsorganisationen zusammen für ein gerechteres Europa. Gemeinsam organisieren wir Kampagnen und setzen uns für Bildung ein. Zum Beispiel durch verschiedene Bildungskampagnen, wie dem Sommercamp zum Thema soziale Gerechtigkeit. Wir kämpfen für ein offenes und feministisches Europa, welches sich für queere und körperlich beeinträchtigte Personen stark macht und anti-rassistisch und anti-faschistisch ist. Wir wollen ein demokratisches Europa, welches die Rechte der Menschen schützt und sich dafür einsetzt, dass junge Menschen aktiv ihre Zukunft mitgestalten können“, erklären die YGS in einer Aussendung.

Man fordere eine grüne und gerechte Zukunft, die auf Wirtschaftsdemokratie, gerechter Verteilung von Reichtum, sozialer Gerechtigkeit und einem Austausch zwischen den Generationen basiere. Die zwei Co-Sprecherinnen YGS, Camilla Cristofoletti und Lisa Wierer, zeigen sich sehr erfreut darüber, dass Bozen ausgewählt wurde: „Denn Südtirol ist Europa im Kleinen. Hier werden verschiedene Sprachen gesprochen, wir sind ein Melting Pot der Kulturen und darauf können wir stolz sein. Hier haben wir die Gelegenheit, dies auf europäischer Ebene zu zeigen.“

Die Generalversammlung wird vom 28. bis 30. Mai 2026 in Bozen stattfinden. „Es werden mehr als 120 Personen zu diesem Event anreisen und wir hoffen auch auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung von Südtirol, lasst uns gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten!“, so Camilla Cristofoletti. Lisa Wierer ergänzt: „Für die lokale Politik ist das DIE Gelegenheit, die Anliegen der jungen Menschen besser zu verstehen und anzupacken. Im Landtag sowie auch in der Gemeindepolitik sind die jungen Menschen von Südtirol kaum vertreten, vielleicht auch deshalb wandern so viele junge Menschen aus.“

„Es ist uns eine große Ehre, die nächste GA in Bozen halten zu dürfen, besonders als kleinstes Organisationsmitglied ist dies ein unglaublicher wichtiger Moment, vor allem auch dieses Jahr, wo Olympia stattfinden wird, ist es uns wichtig zu zeigen wie man respektvoll mit Menschen und Umwelt umgehen kann“, schließen Cristofoletti und Wierer.