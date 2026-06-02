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Eine Waffenruhe sieht anders aus

Gespräche mit Iran laufen laut Trump ununterbrochen weiter

Dienstag, 02. Juni 2026 | 20:48 Uhr
Eine Waffenruhe sieht anders aus
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Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump bekräftigt ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter andauern. “Fake-News-Berichte, wonach die Islamische Republik Iran und die USA vor einigen Tagen die Gespräche eingestellt hätten, sind falsch und irreführend”, schrieb er auf Truth Social. “Die Gespräche zwischen uns laufen ununterbrochen weiter, auch vor vier Tagen, vor drei Tagen, vor zwei Tagen, vor einem Tag und heute.”

“Wohin sie führen, weiß man nie”, schrieb Trump weiter. Aber er habe dem Iran gesagt: “Es ist an der Zeit, dass ihr auf die eine oder andere Weise einen Deal abschließt. Ihr macht das schon seit 47 Jahren, und das darf nicht länger so weitergehen”, schrieb Trump und spielte auf die Revolution von 1979 an, bei der die Monarchie durch die Islamische Republik ersetzt wurde.

Vor Trumps Post hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtet, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt. Bereits am Montag hatte die iranische Agentur Tasnim ähnlich berichtet und das Ende der indirekten Verhandlungen mit dem andauernden Krieg Israels gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon begründet. Am Montag hatte Trump ein Ende der Kämpfe im Libanon angekündigt.

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