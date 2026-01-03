Aktuelle Seite: Home > Politik > Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel

Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt

Samstag, 03. Januar 2026 | 15:55 Uhr
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich Sicherheitsberater aus mehreren Staaten erneut zu Verhandlungen über die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes getroffen. “Ich hoffe, dass 2026 das Jahr des Friedens wird”, sagte Chefunterhändler Rustem Umjerow Medien in Kiew zufolge. Bei Telegram veröffentlichte er auch Fotos von der Zusammenkunft. Gekommen seien Diplomaten und Sicherheitsberater aus 14 Staaten der EU und und Kanada.

Per Video sei der US-Beauftragte Steve Witkoff zugeschaltet worden. Zudem seien die NATO und die EU vertreten, sagte Umjerow. Vor allem sollte es um weitere Vereinbarungen über die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer gehen. Sie sollen für den Fall eines Waffenstillstands der Ukraine Schutz gewährleisten vor möglichen künftigen russischen Angriffen.

Auch politisch-militärische Fragen erörtert

Es sei in verschiedenen Blöcken um militärisch-politische Fragen, aber auch um die wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau der Ukraine gegangen. Details nannte Umjerow nicht. Ziel des Treffens sei die Abstimmung über die Dokumente für einen künftigen Friedensvertrag, sagte Umjerow, der Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine ist.

Für diesen Montag hat Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Treffen der Generalstabschefs der Verbündeten des Landes in Kiew angekündigt. Am Dienstag soll in Paris bei einem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen, zu der sich auch Deutschland zählt, über die Ergebnisse gesprochen werden.

Seit Wochen laufen die von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Friedensverhandlungen intensiv. Russland sitzt bei den Terminen aber nicht mit am Verhandlungstisch. Moskau stellt für ein Ende seines Krieges eine Reihe von Maximalforderungen, die Kiew für inakzeptabel hält. Vor allem lehnt die Ukraine einen Abtritt ihrer von Russland beanspruchten Gebiete ab. Ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskriegskrieges ist deshalb bisher nicht in Sicht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
61
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
52
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
50
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Kommentare
38
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 