Aktuelle Seite: Home > Politik > Grüne Bruneck für mehr Entsiegelung für ein lebenswertes Bruneck
Kritik an Motorradabstellplätzen am Graben

Grüne Bruneck für mehr Entsiegelung für ein lebenswertes Bruneck

Donnerstag, 06. November 2025 | 17:13 Uhr
Schulzone
Grüne Bruneck
Schriftgröße

Von: mk

Bruneck – Versiegelte Flächen aus Asphalt und Beton haben einige negative Folgen: Regenwasser kann nicht versickern, die Böden trocknen aus, Pflanzen und Tiere verlieren ihren Lebensraum. Gleichzeitig heizen sich diese Flächen im Sommer stark auf – mit spürbaren Auswirkungen auf das Stadtklima. Die Hitze ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch zu Gesundheitsproblemen führen. „Wir brauchen dringend mehr durchlässige, begrünte und damit auch ästhetisch ansprechende Flächen, damit Bruneck auch in Zukunft lebenswert bleibt“, betont Elisabeth Mair, Gemeinderätin der Grünen.

Grünflächen würden wie Lungen in der Stadt wirken, die Luftqualität verbessern und zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen. Durch die Verdunstung von Wasser und die Bereitstellung von Schatten sinken die Temperaturen in der Umgebung, wodurch sogenannte Wärmeinseln nur bedingt entstehen können.

Bei der jüngsten Sitzung der Umweltkommission – unter Teilnahme von Stadträtin Stefanie Peintner, der Gemeinderatsmitglieder Fabian Fistill, Monika Rieder, Elisabeth Mair sowie Elisabeth Moser (Dienststelle Klimaschutz und Gemeindeentwicklung) und der Abwesenheit der SVP-Stadt- und Gemeinderäte Lukas Neumair, Hannes Niederkofler und Christof Unterhofer – wurde das Thema Entsiegelung ausführlich besprochen.

Mair brachte dabei die kürzlich asphaltierten Parkplätze bei der Tennishalle zur Sprache und forderte, dass künftig bei allen öffentlichen Parkplätzen ausschließlich sickerfähige Bodenbeläge eingesetzt werden. „Das Wasser soll wieder in den Boden eindringen können – das kühlt, verbessert das Mikroklima und schützt vor Überlastungen der Kanalisation bei Starkregen“, so Mair.

Stadträtin Peintner bestätigte, dass der Vorsatz, in Zukunft drainagefähige Beläge zu verwenden, grundsätzlich bestehe. Die Grünen hoffen jedoch, dass es nicht nur bei Absichtserklärungen bleibt, sondern diese Vorgabe konsequent umgesetzt wird.

Auf Anregung der Grünen sollen auch bestehende, derzeit versiegelte Flächen begrünt werden. Elisabeth Mair schlug unter anderem den kaum genutzten Gehsteig am oberen Graben sowie zwei Flächen in der Schulzone als geeignete Orte vor.

Von der Gemeindeverwaltung geplant sind am Graben allerdings Motorradabstellplätze, was von den Grünen kritisch gesehen wird. „Das Verkehrskonzept sieht eine Schließung des Grabens vor, daher ist eine solche Nutzung höchstens kurzfristig sinnvoll. Wir setzen uns für eine langfristige, nachhaltige Nutzung und mehr Begrünung ein“, erklärt Mair.

Die Grünen Bruneck wünschen sich mehr Grün, mehr Bepflanzung, bessere Luft und mehr Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger. „Zwei unserer Wünsche hat uns die KI schon erfüllt – den Rest müssen wir gemeinsam umsetzen“, schließt Mair augenzwinkernd.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
170
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
30
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
27
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 