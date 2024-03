Grüner Aufbruch für Lana

Lana – Die Dorfliste Lana – Südtirols älteste Bürgerliste – stellt sich als „Grüne Dorfliste Lana“ neu auf. Es sei eine klare Positionierung für eine mutmachende, zukunftstaugliche und partizipative Politik, erklären die Vertreter der Liste. Am 9. März lädt die Grüne Dorfliste die Bevölkerung dazu ein, gemeinsam das Programm für die Gemeinderatswahl und für ein Lana 2030 zu gestalten. Gegenwärtig ist die Dorfliste die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat von Lana.

Im Juni wird der Gemeinderat von Lana neu gewählt. Die drei bisherigen Gemeinderäte der Dorfliste – Verena Kraus, Joachim Staffler und Dieter Oberkofler – haben bei einer Pressekonferenz am heutigen Freitag die Neupositionierung von Südtirols ältester noch bestehender Bürgerliste vorgestellt. „Wir waren immer die Vordenker und Vorkämpfer für die nachhaltige Mobilität, für eine lebendige Dorfgemeinschaft, die alle mit einschließt und für ein Lana, das ein grünes Dorf bleibt, statt zu einer grauen Stadt zu werden“, betont Gemeinderat Joachim Staffler. Auch in Zukunft werde man sich für diese Ziele einsetzen.

Um dies noch besser zu können, geht die Dorfliste neue Wege. In Zusammenarbeit mit den Südtiroler Verdi -Grüne – Verc wird die Dorfliste daher bei den kommenden Wahlen als „Grüne Dorfliste Lana“ antreten. „Wir wollen uns damit klar positionieren und ein Anlaufpunkt für alle Menschen sein, denen ökosoziale Themen und liberale Werte ein Anliegen sind“, erklärt Fraktionssprecherin Verena Kraus.

Zum Programm der Grünen Dorfliste Lana gehört selbstverständlich auch die Bürgerbeteiligung. Und diese beginnt beim Wahlprogramm. „Wir laden am nächsten Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr in den großen Ratssaal im Ansitz Rosengarten ein. Gemeinsam mit Interessierten wollen wir die Eckpunkte unseres politischen Programms für die nächsten sechs Jahre erarbeiten“, so Gemeinderat Dieter Oberkofler.

Unterstützung bekommt die Grüne Dorfliste Lana aus Meran und Bozen. In den letzten Wochen haben sich die Gemeinderäte aus Lana und Meran sowie die Landtagsfraktion bereits gemeinsam für einen neuen, endgültigen Standort für das Tierheim in der westlichen Landeshälfte stark gemacht. Luca Bertolini, Co-Sprecher der Grünen, und Madeleine Rohrer, ehemalige Meraner Stadträtin und heute Landtagsabgeordnete der Grünen, nahmen ebenfalls an der Pressekonferenz teil.