Hamas und Israel beraten in Ägypten zu Gaza-Waffenruhe

Von: APA/dpa

Mit Blick auf eine erhoffte Waffenruhe im Gaza-Krieg sollen am Montag Vertreter Israels und der islamistischen Hamas in Ägypten über weitere Details zu dem von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Friedensplan beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche, die meist über Vermittler laufen, steht nach Angaben des Außenministeriums in Kairo zunächst die Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gegenzug für palästinensische Gefangene.

Eine Delegation mit dem höchsten Hamas-Anführer im Ausland, Khalil al-Haja, an der Spitze reise für die Verhandlungen nach Kairo, teilte die Terrororganisation mit. Ron Dermer, Minister für strategische Angelegenheiten, soll bei den Gesprächen in Ägypten die israelische Delegation anführen. Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden erwartet.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor betont, Israel und die USA seien entschlossen, die indirekten Verhandlungen mit der Hamas auf wenige Tage zu beschränken.

Ort und Ablauf der Gespräche wurden nicht öffentlich bestätigt. Medienberichten zufolge kommen sowohl die Hauptstadt Kairo als auch der Touristenort Sharm el-Sheikh infrage. Ägypten, Katar und die USA vermitteln im Konflikt zwischen Israel und der Hamas.

Einige Fragen sind bisher noch umstritten, darunter die in dem Plan vorgesehene Entwaffnung der Hamas, die die Terrororganisation bislang ablehnt, sowie Israels Truppenrückzug.