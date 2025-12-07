Aktuelle Seite: Home > Politik > Hegseth: Jagen “Drogenterroristen” genau wie Al-Kaida
Pentagon-Chef beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley

Hegseth: Jagen “Drogenterroristen” genau wie Al-Kaida

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 00:31 Uhr
Pentagon-Chef beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley
APA/APA/AFP/GETTY/CAYLO SEALS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Pentagon-Chef Pete Hegseth hält am umstrittenen Vorgehen des US-Militärs gegen mutmaßliche Drogenschmuggler fest und vergleicht es einmal mehr mit dem Kampf gegen die islamistische Terrororganisation Al-Kaida. “Diese Drogenterroristen sind die Al-Kaida unserer Hemisphäre und wir jagen sie mit derselben Raffinesse und Präzision, mit der wir Al-Kaida gejagt haben”, sagte der US-Verteidigungsminister beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley im US-Staat Kalifornien.

Die USA würden die Drogenschmuggler so lange töten, wie diese Amerikaner mit Drogen vergifteten, die so tödlich wären, dass sie chemischen Waffen gleichkämen. Hegseth, der sich inzwischen als Kriegsminister bezeichnet, steht aktuell wegen eines besonders umstrittenen Angriffs des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmuggler in der Karibik in der Kritik.

Rolle des US-Verteidigungsministers unklar

Anfang September soll das US-Militär dabei zwei Menschen, die einen ersten Angriff zunächst überlebt hatten, gezielt getötet haben. Laut Experten könnte das gegen das Völkerrecht verstoßen haben – die Männer hatten sich der “Washington Post” zufolge an das Wrack geklammert und stellten keine unmittelbare Bedrohung dar. Welche Rolle Hegseth genau bei dem Angriff spielte, ist noch unklar. Er selbst bestritt eine direkte Verantwortung für den zweiten Angriff bereits zuvor und bekräftigte das nun.

Hegseth zufolge hat der zuständige Kommandant, Admiral Frank M. Bradley, die Entscheidung für den zweiten Angriff getroffen, über den er selbst erst im Nachhinein informiert worden sei. “Nach meinem damaligen Verständnis und meinem heutigen Verständnis unterstütze ich diesen Angriff vollkommen”, betonte Hegseth nun. “Ich hätte selbst dieselbe Entscheidung getroffen.”

In der Debatte über diesen umstrittenen Angriff wurde in den USA zuletzt auch die Veröffentlichung von Videomaterial dazu gefordert. US-Präsident Donald Trump zeigte sich jüngst offen dafür, Hegseth äußerte sich nun zurückhaltender. Auf die Frage, ob er das vollständige Video veröffentlichen werde, sagte er, man prüfe dies gerade und werde sehen.

