Hilfsgüter kommen wieder in den Gazastreifen

Montag, 20. Oktober 2025 | 09:46 Uhr
Israel lässt nach einem Aussetzen der Hilfslieferung wieder humanitäre Güter in den Gazastreifen. Die politische Führung habe angeordnet, dass “humanitäre Hilfe weiterhin den Gazastreifen über den Übergang Kerem Shalom und weitere Übergänge erreicht”, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen. Wie viele Übergänge tatsächlich wieder für Hilfslieferungen geöffnet sind, blieb offen.

Am Sonntag hatte es aus Sicherheitskreisen noch geheißen, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen seien wegen der “eklatanten Verletzung” der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die islamistische Terrororganisation Hamas gestoppt worden.

Israel flog schwerste Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe

Der israelischen Armee zufolge waren Soldaten am Sonntag im Süden des Gazastreifens unter anderem mit einer Panzerfaust angegriffen worden, zwei Soldaten wurden demnach getötet. Israel flog daraufhin die schwersten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober. Dabei wurden Krankenhausangaben zufolge 44 Palästinenser getötet. Die Hamas dementiert die Vorwürfe und beteuert, sie stehe nicht hinter den Angriffen.

Aus israelischen Sicherheitskreisen hieß es zudem, der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibe bis auf weiteres für den Personenverkehr geschlossen. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe waren die Hilfslieferungen als Teil der Vereinbarung ausgeweitet worden, mit einem Ziel von 600 Lkw am Tag.

Trump: Waffenruhe weiterhin in Kraft

US-Präsident Donald Trump betonte am Sonntag (Ortszeit), dass die Waffenruhe trotz von beiden Seiten gemeldeter Verstöße weiterhin in Kraft sei. “Ja, das ist sie”, sagte Trump an Bord des Präsidentenfliegers. Trump äußerte zudem die Vermutung, dass nicht die Hamas-Führung, sondern “Rebellen” innerhalb der Palästinenserorganisation für mutmaßliche Verletzungen des Waffenstillstands verantwortlich sein könnten.

In jedem Fall werde “angemessen” damit umgegangen, sagte Trump und fügte an: “Es wird hart, aber angemessen gehandhabt werden”. Die USA wollten “sicherstellen, dass es mit der Hamas sehr friedlich verläuft”.

Vor Trumps Aussagen hatte Vizepräsident JD Vance gesagt, es werde “Rückfälle und Rückschläge” bei der Waffenruhe geben. Er kündigte außerdem für die kommenden Tage den Besuch eines Mitglieds der US-Regierung in Israel an. Er machte zunächst keine Angaben, um wen es sich handelte, fügte aber hinzu: “Es könnte ich sein”.

