Hilfspaket von 528 Mio. Euro im Landtag debattiert

Bozen – Im Landtag wird heute das Corona-Hilfspaket für Südtirol debattiert.

Landesgesetzentwurf Nr. 78/21: Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023 und andere Bestimmungen (vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag des Landeshauptmannes Arno Kompatscher). Der Gesetzentwurf enthalte eine Reihe von kleineren Änderungen, aber auch ein Paket von 500 Mio. Euro, um Arbeitnehmer, Familien und Betriebe zu unterstützen, erklärte LH Arno Kompatscher. Der Staat habe das letzte Haushaltsgesetz angefochten, aber wegen des Voranschlags von 2022 und 2023; die 500 Mio., die das Land dem Staat jährlich überweisen müsse, sei dort nur zum Teil enthalten. Das Abkommen zwischen Staat und Land gelte für beide Seiten, daher könne das Land auch jene Beträge in den Haushalt eintragen, die der Staat ihm schulde, in diesem Fall Einnahmen aus Akzisen auf den Treibstoff und aus den Steuern auf das Glücksspiel. Kompatscher zählte die einzelnen Beträge auf, die insgesamt 528 Mio. ausmachten. Man schlage dem Staat gemeinsam mit dem Trentino derzeit eine andere Lösung vor, die ihm nichts kosten würde; er müsste dafür für drei Jahre Schulden aufnehmen, würde das Geld aber zurückbekommen. Das Ziel sei es, antizyklisch agieren zu können; das dürfte Mario Draghi, der ein überzeugter Keynesianer sei, überzeugen. Das Land sei schuldenfrei und könnte sich ein solches Vorgehen leisten. Der Gesetzentwurf enthalte auch eine Aufstockung der Beteiligung an der SASA, Mittel für den NOI-Park, zusätzliche Mittel für die Umfahrung Percha, die vom Staat für das CONI mitfinanziert werde, die Vorfinanzierung des Gerichtsgebäudes in der Duca-d’Aosta-Straße, 15,8 Mio. für die Tarifverhandlungen zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag – 15 weitere Mio. würden später eingeschrieben -, während die Mittel für die Verträge für die leitenden Beamten gestrichen werden sollten. Viele behaupteten, diese verdienten zu viel, aber das sei nicht wahr; dennoch wolle man eine Erhöhung in dieser Krisenzeit vermeiden. Alle anderen Mittel seien für Covid-Hilfen gedacht, wobei der Kreis der Bezugsberechtigten erweitert werde.

Alessandro Urzì (L’Alto Adige nel cuore – Fratelli d’Italia) bemerkte, dass es um eine der bedeutendsten Haushaltsänderungen der letzten Jahre groß angekündigt, was es bis jetzt noch gar nicht gebe. Das sei schlimmer als eine Verschuldung. Der Landtag sei nie informiert worden über die Maßnahmen, die damit finanziert würden. Die Landesregierung wolle einen Blankoscheck. Es sei eine riskante Operation, ohne sichere Finanzierung. Im besten Fall verschulde man sich für Jahrzehnte, im schlimmsten könne man die Versprechen nicht einhalten. Im Dezember habe man beschlossen, dem Staat die geschuldeten Beträge nicht zu überweisen; wenn alle Regionen so vorgehen würden, würde der Staat in Konkurs gehen. Das Land sei der Ansicht, dass der Staat ihm etwas schulde und schreibe dieses Guthaben einfach in seinen Haushalt ein. Eine solche Operation werde dem Landtag erst 24 Stunden vorher vorgelegt, und darüber solle der Landtag in Videokonferenz entscheiden, während Schulklassen in weit kleineren Räumen sitzen dürften. Diese Geschichte habe schlimm begonnen und werde noch schlimmer enden: Sobald man diese 500 Mio. zuweisen wolle, werde man merken, dass es sie nicht gebe. Es sei eine reine Fassadenoperation, man riskiere eine Anfechtung in einem unsicheren Rahmen, denn hier gehe es nicht nur um das Mailänder Abkommen, sondern um Verfassungsprinzipien wie die Pflicht zur Beteiligung zum Staatshaushalt. Das sei Dilettantenwerk oder Abenteurertum, und das von einer Landesregierung, die 400 Mio. für eine Spending Review ausgegeben habe, die nichts gebracht habe. Die Landesregierung wolle mit diesem Blankoscheck alles allein entscheiden, ohne dem Landtag und den Bürgern Rechnung abzulegen.

Hanspeter Staffler (Grüne) sah die Einnahmenseite nicht so trüb wie Urzì. Vorher wollte man die jährlich geschuldeten 476 Mio. an den Staat aussetzen, nun nehme man 528 Mio. her, die der Staat dem Land schulde. Das sehe legitim aus. Man müsse sich aber fragen, warum der Staat diese Schuld in den vergangenen Jahren nicht bezahlt habe. Wenn das nur Säumigkeit gewesen sei, habe man wenig zu befürchten, wenn es aber auf rechtliche Einwände gründe, dann habe man eine Reaktion zu erwarten. Mehr Bedenken habe er aber bei der Ausgabenseite, die bisher nur den Medien detailliert vorliege und die eine Schieflage zugunsten der Wirtschaft zeige: 280 Mio. für Fixkosten der Betriebe, Beiträge um 100 Mio., 75 Mio. Reservefonds, 55 Mio. für Bürger und Familien. Also rund 400 Mio. für die Wirtschaft. In einer informellen Sitzung sei viel über die Einnahmen informiert worden, wenig über die Ausgaben. Das müsse nachgeholt werden, damit der Landtag seine Kontrollfunktion ausüben könne. Staffler wunderte sich auch über die Streichung von 15 Mio. für die Kollektivverträge – die Mitarbeiter hätten in dieser Krisenzeit einen deutlichen Mehraufwand durch das Krisenmanagement, unter anderem wegen der Auszahlung der Covid-Hilfen. Seine Fraktion begrüße das Hilfspaket, habe aber auch Bedenken, ob der Staat dieses Vorgehen akzeptieren werde. Es sei richtig, dieses Guthaben einzuschreiben, aber man müsse erst noch sehen, ob die Rechnung aufgehe. Bei der derzeitigen Konstellation in Rom habe die SVP kaum Gewicht. Es sei zu hoffen, dass es gut ausgehe.

Josef Unterholzner (Enzian) kam in seiner Berechnung nur auf 440 Mio. Euro. Wenn der Staat dem Land dieses Geld schulde, sei es richtig, es einzusetzen. Man müsse aber berechnen, wie viel Geld der Staat dem Land und wie viel das Land dem Staat insgesamt schulde. Er fragte, ob die Beträge für die Kollektivverträge mit den Sozialpartnern abgesprochen seien. Die Einsparung bei den Führungskräften sei nicht hoch angesichts der 1,2 Mrd. für die Landesbediensteten. Gut sei die Aussetzung der GIS, das sei eine unbürokratische Förderung. Die beste Förderung wäre, wenn man den gesunden Menschen nicht das Arbeiten verbieten würde. Man könne sich einen neuen Lockdown nicht leisten, der neben wirtschaftlichen Auswirkungen auch psychische und gesundheitliche habe. Auch bei der Impfstrategie brauche es Ehrlichkeit. Die Hersteller hätten ehrlich gesagt, dass sie die Folgen nicht abschätzen könnten bei einer so kurzen Testzeit, aber die Politik dränge sie dazu, die Impfstoffe auf den Markt zu bringen.

Paul Köllensperger (Team K) erinnerte daran, dass der Staat laut Abkommen in Notsituationen zehn Prozent einfordern könne, und er sei derzeit in einer Notsituation. Es sei die Frage, ob man mit der Einschreibung dieser Beträge auf Konfrontation gehen wolle. Das wäre schlecht für die Verhandlungen zur Stundung des jährlichen Beitrags zum staatlichen Haushalt. Auch die Einschreibung von 300 Mio. im Mai 2020 sei gewagt gewesen, aber damals habe die SVP ein anderes Gewicht in Rom gehabt. Beim 500-Millionen-Hilfspaket sei nicht alles Gold, was glänze. Man frage sich, wie dieses Geld ausgegeben werde, was eine Zustimmung nicht erleichtere. Südtirol habe in den letzten Wochen Negativrekorde in Italien geschrieben, nicht nur bei den Inzidenzzahlen, auch beim Wirtschaftsrückgang um 10 Prozent. Einem Schaden von 2,5 Mrd. Euro wolle man nun mit 500 Mio. begegnen. Positiv sei die Anpassung der Kriterien für die Hilfen, um dem Mittelstand entgegenzukommen. Voriges Jahr habe es lange bis zur Auszahlung gedauert, das dürfe sich nicht wiederholen. Der größte Teil des Pakets gehe an die Wirtschaft. Bestimmte Einschränkungen im Gastgewerbe seien zu überdenken, hier sei der Schaden am größten. Bei den Kleinbetrieben gehe es ums Überleben, also auch um die Zeit. Um die Hilfen für die größeren Betriebe, den Kostenbeitrag, schneller abwickeln zu können, sollte man die Verrechnung über das Formular F24 ermöglichen. Ebenso sollte das Land seine Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben schnellstmöglich begleichen. Man frage sich, warum das Guthaben gegenüber Rom nicht schon früher eingetrieben wurde. 9 Prozent Arbeitslose seien für Südtirol ein Novum, man müsse zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik übergehen.

Die Debatte wird um 14.30 Uhr wieder aufgenommen.