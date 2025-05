„Historischer Wahlerfolg in Meran“ – Gratulation an Katharina Zeller

Von: mk

Meran – Mit Katharina Zeller wird in den kommenden Jahren erstmals eine Bürgermeisterin die Geschicke der Stadtgemeinde Meran lenken. „Ich möchte Katharina Zeller herzlich zu diesem klaren Wahlerfolg gratulieren, der zudem ein historisches Ereignis ist“, unterstreicht SVP-Bezirksobfrau und Landesrätin Rosmarie Pamer.

„Der deutliche Ausgang der gestrigen Stichwahl zeigt, dass auch die Meranerinnen und Meraner anerkennen, dass Katharina Zeller in den vergangenen Jahren gemeinsam mit ihrem Team hart für die Bürgerinnen und Bürger Merans und für die Vereine und Einrichtungen in der Stadt gearbeitet hat. Aber vor allem ist es ein Zeichen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt sind, dass Zeller die weitere Entwicklung der Stadt positiv beeinflussen kann“, so Pamer.

Zeller sei eine äußerst kompetente und engagierte junge Frau – mit Visionen für ihre Gemeinde. Sie habe immer wieder auch gezeigt, dass sie feste Überzeugungen habe und eine kritische Stimme sei, wobei ihr stets die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen am Herzen gelegen sei und liege. „Allen voran ist Katharina Zeller Garantin dafür, dass Meran der übergemeindlichen Zusammenarbeit im Bezirk wieder mehr Bedeutung zuerkennen wird und künftig die umliegenden Gemeinden wieder verstärkt in die Entwicklung Merans eingebunden werden“, so Pamer.

Mit der Wahl Zellers stehen nun in allen 26 Gemeinden im Bezirk Burggrafenamt SVP-Vertreterinnen bzw. -Vertreter an der Spitze. „Auf dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in uns bin ich sehr stolz“, betont Pamer. „Es beweist, dass wir als Partei auf Bezirksebene sehr gut und im Sinne der Bevölkerung arbeiten.“