Hunderte flüchten nach Aufruf Israels erneut aus Khan Younis

Von: APA/AFP

Nach einem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee mit Blick auf einen geplanten Militäreinsatz im südlichen Gazastreifen sind am Sonntag Hunderte Menschen aus der Stadt Khan Younis geflohen. In der Früh hatte Israel Zivilisten aufgerufen, das bisher zur humanitären Zone erklärte Gebiet Al-Jalaa im Norden der Stadt zu verlassen. Die israelische Armee erklärte, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas habe in dem Gebiet “terroristische Infrastruktur” errichtet.

Dies sei der Grund, weshalb “Operationen” gestartet werden sollen. Zahlreiche Palästinenser, die während des zehn Monate andauernden Kriegs bereits mehrfach geflohen sind, machten sich erneut auf den Weg, wie Journalisten beobachteten. Nach dem jüngsten Evakuierungsaufruf “wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen”, sagte der 55-jährige Sami Jahada. Er floh bereits einmal aus Khan Younis, nachdem seine Tochter bei einem Bombenangriff getötet worden war.

Laut UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA sind allein in den vergangenen Tagen im Südwesten des Gazastreifens mehr als 75.000 Menschen vertrieben worden. Der neue Evakuierungsaufruf Israels erfolgte nur einen Tag nach einem weiteren israelischen Angriff auf eine Schule in der Stadt Gaza, der international scharfe Kritik ausgelöst hatte. Nach Angaben des Zivilschutzes im Gazastreifen wurden bei dem Angriff am Samstag 93 Palästinenser getötet, unter ihnen auch Kinder.

Israel erklärte, bei dem Angriff 19 Kämpfer der Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Jihad getötet zu haben.