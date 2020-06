Immuni-App: “Überholtes Verständnis von Geschlechterrollen”

Bozen – Bei der Immuni-App werde mit einem überholten Verständnis von Geschlechterrollen gearbeitet, kritisiert die SVP-Senatorin Julia Unterberger. „Es erstaunt, dass die App Immuni ein derart klischeehaftes Verständnis der Rolle der Frau und deren Beitrag für die Gesellschaft vermittelt. Die Abbildungen zur Vorstellung dieses wichtigen Werkzeuges, zeigen den Mann in Ausübung seiner beruflichen Verpflichtungen, während die Frau als Mutter und Hausfrau dargestellt wird, die sich um die Kinder und die Pflanzen kümmert.”

“Bereits der Lockdown, die geschlossenen Schulen und die wirtschaftliche Rezession drohen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu vergrößern, umso absurder ist es, dass auch die App Immuni in diese Richtung geht. Die niedrige Beschäftigungsquote der Frauen ist nicht nur eine Ungerechtigkeit, sondern auch eine Verschwendung von Kompetenzen und Wissen. In vielen Ländern zeigt sich, dass gerade Frauen entscheidend für das wirtschaftliche und soziale Wachstum sind. Die rückwärtsgewandten Abbildungen sind Signale in die falsche Richtung und umso schlimmer, weil sie von einer institutionellen Stelle kommen. Der Fehler sollte schnellstens behoben werden“, fordert SVP-Senatorin Julia Unterberger in einer Aussendung.