Indiens Premier Modi weiht umstrittenen Hindu-Tempel ein

In Indien weiht Premierminister Narendra Modi am Montag einen wichtigen und kontroversen Tempel in der Pilgerstadt Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh ein. Der Tempel wurde an einem Ort gebaut, an dem der beliebte Hindu-Gott Ram geboren worden sein soll und an dem einst eine historische Moschee stand. Diese hatten radikale Hindus vor mehr als drei Jahrzehnten zerstört, was zu großen Unruhen mit Hunderten Toten geführt hatte.

Die Veranstaltung mit religiösen Ritualen sehen Kritiker auch als Zeichen für eine zunehmende Hinduisierung in dem Land, in dem sich religiöse Minderheiten zunehmend wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Die Eröffnung des Gotteshauses wird Modi mit einigen Tausend geladenen Gästen feiern – darunter wichtige Geschäftsleute und große Stars aus der Film- und Sportwelt. Gleichzeitig wird die Veranstaltung im ganzen Land live im Fernsehen übertragen. Etliche Bundesstaaten haben den Montag zum Feiertag erklärt.

Der Bau des Tempels ist zudem ein Wahlversprechen von Modis hindunationalistischer Regierungspartei. Dieses löst er nun ein – nur wenige Monate vor der Parlamentswahl in diesem Jahr. Indien ist die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern – rund 80 Prozent sind Hindus, etwa 14 Prozent Muslime.