Ingenieur Irsara ist der neue Energy & Climate Manager in Meran

Meran – Seit September letzten Jahres hat die Gemeinde Meran wieder einen Energy & Climate Mmanager. Das entsprechende Auswahlverfahren hat die Firma BioLogik Systems aus Bozen gewonnen, deren Ansprechpartner Ingenieur Oliver Irsara ist. Er wird die Meraner Verwaltung bis Ende 2025 begleiten.

Ingenieur Irsara schlägt nicht nur Energieeffizienz- und Verbrauchsoptimierungsmaßnahmen für kommunale Einrichtungen vor, um den Schadstoffausstoß im Sinne des SECAP 2020-2030 (Sustainable Energy and Climate Action Plan Merano) zu reduzieren, sondern berät auch Unternehmen in Sachen Photovoltaik und Privatpersonen zum Thema Energieeffizienz.

Unternehmensberatung zu Photovoltaik

Interessierte Unternehmen können einen Termin vereinbaren, um eine kostenlose Basisberatung über das Potenzial ihrer Betriebsfläche für die Installation einer Photovoltaikanlage zu erhalten. Die Beratung findet vorzugsweise mittwochs in den Räumen der Stadtgärtnerei in der Kuperionstraße 17 statt und kann im Voraus per E-Mail an energy-climate@gemeinde.meran.bz.it gebucht werden.

Während der Beratung wird das Solarpotenzial des Daches geschätzt. Die Leistung der Solaranlage wird anhand von städtischen Orthofotos bestimmt und die durchschnittliche Jahresenergie wird mit der Software PvGis der Europäischen Kommission berechnet. Anschließend wird ein Bericht erstellt, in dem das Potenzial der Anlage zusammengefasst wird.

Die Beratung ersetzt nicht ein detailliertes Projekt, in dem die bauliche Machbarkeit der Anlage bewertet und die Details der Installation und des elektrischen Systems festgelegt werden. Sie übernimmt auch nicht die technischen und bürokratischen Formalitäten für Genehmigungen (falls erforderlich, wie bei Anlagen in historischen Stadtzentren oder Schutzgebieten), für den Anschluss an das Stromnetz und für die Formalisierung des Betriebs der Anlage selbst mit dem Energiedienstleistungsunternehmen und Terna.

Bürgerberatung zur Energieeffizienz

Die Gemeindeverwaltung bietet der Bevölkerung einen kostenlosen Beratungsdienst zur Energieeffizienz und zur Entwicklung verschiedener möglicher Maßnahmen an. Dieser Service ist ebenfalls kostenlos und wird von Ingenieur Irsara jeden Mittwoch, auch im Sitz der Stadtgärtnerei in der Kuperionstraße 17, nach Vereinbarung angeboten (energy-climate@gemeinde.meran.bz.it).