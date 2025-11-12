Intrigen im Kreml: Will Putins Tochter Lawrow stürzen?

Von: mk

Moskau – Gerüchte über den vermeintlichen Fall von Wladimir Putins langjährigem Außenminister Sergej Lawrow halten sich hartnäckig. Nachdem Lawrow von hochrangigen Kreml-Treffen ausgeschlossen worden sein soll, kursieren nun Spekulationen über eine mögliche Nachfolge – wobei ein unerwarteter Name fällt: Katerina Tichonowa, Putins Tochter.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat zuletzt zwar Medienberichte dementiert, wonach es zu einem Zerwürfnis zwischen Putin und Lawrow gekommen sein soll. Insider aus Moskau behauten allerdings das Gegenteil.

Medienberichten zufolge soll das abgesagte Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Ungarn die Ursache dafür gewesen sein, dass Lawrow in Ungnade gefallen ist. Zuvor hatte Lawrow und dem US-Außenminister Marco Rubio telefoniert, wobei klar geworden war, dass kaum Fortschritte in Richtung Frieden in der Ukraine zu erwarten seien.

Weil Russland seit dem Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska die Angriffe auf die Ukraine trotz aller Bemühungen um Frieden weiter intensiviert hat, versucht der US-Präsident den Krieg durch eine Mischung aus wirtschaftlichem Druck und diplomatischen Gesprächen mit Moskau zu beenden. Das Treffen in Budapest, das nun geplatzt ist, sollte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Lawrow fehlte zuletzt bei einer Präsenzsitzung des Sicherheitsrates, bei der Putin den Vorsitz innehat und einen Bericht über die Vorbereitung von Atomtests verlangte, falls die USA ihre eigenen Tests fortsetzen sollten – obwohl Lawrow ständiges Ratsmitglied ist. Außerdem ist Lawrow als Leiter der russischen Delegation beim G20-Gipfel ersetzt worden.

Wie die britische Sun berichtet, zitiert der ehemalige Redenschreiber Putins, Abbas Galljamow, „ernstzunehmende Quellen“, denen zufolge die 39-jährige Katerina Tichonowa aktiv versuche, Lawrow zu stürzen, um sich selbst einen Platz an den Schaltern der Macht im Kreml zu sichern.

Wie Galljamow gegenüber dem Medium Zhivoy Gvozd berichtete, habe Tichonowa bereits vor sechs Monaten Gerüchte über Lawrow in Umlauf gebracht. Gegenüber ihrem Vater soll sie mehrmals wiederholt haben, dass Lawrow die Dinge verschlimmere.

Die ehemalige akrobatische Tänzerin soll Lawrow gegenüber Putin als „zu aggressiv“ beschrieben haben. Dabei habe sie sein „falkenhaftes Gekreische“ kritisiert, welches das Erreichen der Ziele im Ukraine-Krieg behindere.

Galljamow hält es durchaus für möglich, dass Putin seiner Tochter nun endlich zugehört hat. Ihm zufolge sei Lawrow ein Außenminister für Zeiten des Sieges. „Er ist der perfekte Diplomat, um aufzutrumpfen, wenn man einen Krieg gewonnen hat“, erklärte Galljamow laut Sun. Anders schaut es womöglich aus, wenn die Dinge nicht so gut laufen.

Der mutmaßliche Einfluss von Putins Tochter auf wichtige Personalentscheidungen schürt neue Spekulationen über interne Machtkämpfe innerhalb des Establishments im Kreml.