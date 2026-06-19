Irans Chefunterhändler verweist auf “rote Linien”

Von: APA/AFP

Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf, hat auf die “roten Linien” Teherans bei den Gesprächen mit Washington verwiesen. “Wie wir im bisherigen Verlauf der Verhandlungen gezeigt haben, sind wir standhaft darin, die vorgegebenen Bedingungen und roten Linien einzuhalten, und darin, die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen”, erklärte Qalibaf am Freitag laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.

Wenn “der Feind” sich exzessiv in seinen Forderungen zeige, “haben wir bewiesen, dass unsere Finger am Abzug sind und dass wir nicht zögern, dem Feind eine vernichtende Antwort zu geben.” Der Iran und die USA hatten am Mittwoch ein Rahmenabkommen mit 14 Punkten unterschrieben, das vorsieht, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Abkommen für einen Frieden und ein Ende des iranischen militärischen Atomprogramms zu schließen. Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, billigte die Vereinbarung trotz einiger Bedenken am Donnerstag.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sagte daraufhin, der außenpolitische Apparat des Landes werde dazu genutzt werden, “die erhabenen Interessen des Iran” und die “Rechte der edlen iranischen Nation” zu schützen. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian, der das Rahmenabkommen unterschrieben hatte, versprach in einer Mitteilung ebenfalls, die roten Linien des Iran nicht zu überschreiten und die “Würde, Ehre und Autorität” des Landes zu verteidigen.

Skepsis bei konservativen Kreisen im Iran

Im Iran war das Abkommen in konservativen Kreisen auf Skepsis gestoßen. Sie äußerten die Sorge, dass Teheran wichtige Hebel aus der Hand geben könnte, bevor Entschädigungen und Aufhebungen der Sanktionen erreicht würden. “Die Amerikaner halten sich nicht an Verpflichtungen, sie haben sich an keine Vereinbarungen gehalten, und das werden sie auch nicht tun”, sagte der einflussreiche Chefredakteur der ultrakonservativen Zeitung Kayhan, Hossein Shariatmadari, in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen am Donnerstag. Er fügte hinzu: “Die Straße von Hormuz ist der Weg, um Entschädigungen zu erhalten.”

Der Sprecher der nationalen Sicherheitskommission des iranischen Parlaments, Ebrahim Rezaei, reagierte auf Berichte, wonach UNO-Inspektoren möglicherweise iranische Atomanlagen untersuchen könnten. “Ich hoffe, die Regierung wird dies dementieren”, schrieb er im Onlinedienst X. Aber wenn diese Behauptung wahr sei, werde “das Parlament sich gegen Gesetzlosigkeit und Ungehorsam zur Wehr setzen”.

Nachdem der ursprünglich für Freitag vorgesehene Auftakt der vertieften Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abgesagt worden war, war zunächst unklar, wann die Gespräche über eine endgültige Vereinbarung aufgenommen werden sollten.