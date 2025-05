Israel attackiert Ziele nahe syrischem Präsidentenpalast

Israels Premierminister Netanyahu ließ Ziele in Syrien attackieren

Von: APA/AFP

Israel hat nach eigenen Angaben Ziele nahe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten “die Umgebung des Palastes getroffen”, erklärte die israelische Armee am Freitag im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärt, Israel werde mit Härte reagieren, wenn die neue syrische Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa die drusische Minderheit in Syrien nicht schützt.