Israel greift wieder Ziele im Gazastreifen an
Im Gazastreifen steigen wieder Gefechtswolken auf

Israel greift wieder Ziele im Gazastreifen an

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 11:31 Uhr
Im Gazastreifen steigen wieder Gefechtswolken auf
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Von: APA/Reuters

Israel hat nach palästinensischen Angaben am Donnerstag trotz seines Bekenntnisses zur Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Flugzeuge und Panzer nahmen Augenzeugen zufolge Gebiete östlich von Khan Younis und Gaza-Stadt unter Beschuss. Berichte über Tote oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.

Das israelische Militär spricht von “präzisen” Schlägen gegen “terroristische Infrastruktur”, von der eine Bedrohung für israelische Soldaten ausgehe. Am Mittwoch hatte Israel erklärt, es halte sich an die vereinbarte Waffenruhe.

