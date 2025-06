Israel hat “Handlungsfreiheit” im Luftraum bis Teheran

Enorme Zerstörungen in Teheran

Von: APA/Reuters/dpa

Die israelische Armee hat sich nach eigenen Angaben mit Luftangriffen auf Ziele im Iran “Handlungsfreiheit” im Luftraum über dem westlichen Iran verschafft. “Wir haben uns Handlungsfreiheit in der Luft im ganzen Westen des Iran bis nach Teheran verschafft. Teheran ist nicht länger geschützt”, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin. Die Luftwaffe habe in der Nacht “einen massiven Angriff mit mehr als 70 Kampfjets gestartet und Ziele in Teheran angegriffen”.