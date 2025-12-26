Aktuelle Seite: Home > Politik > Israelische Armee greift Hisbollah-Miliz im Libanon an
Von der Hisbollah kontrollierte Gebiete im Visier Israels

Israelische Armee greift Hisbollah-Miliz im Libanon an

Freitag, 26. Dezember 2025 | 10:26 Uhr
Von der Hisbollah kontrollierte Gebiete im Visier Israels
APA/APA/MARTIN HANSER/MARTIN HANSER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Israels Armee hat am Freitag nach eigenen Angaben erneut Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Die Armee erklärte, sie habe unter anderem Waffenlager und Anlagen “terroristischer Infrastruktur” beschossen. Die Hisbollah habe diese für “Terroranschläge gegen den Staat Israel genutzt”. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldete eine “Reihe von Luftangriffen” auf Bergregionen im Süden und Osten des Landes.

Israel greift trotz einer seit November vergangenen Jahres geltenden Waffenruhe immer wieder Ziele im Libanon an. Zuletzt hatte Israels Armee am Donnerstag Angriffe nahe der Grenze zu Syrien und im Südlibanon geflogen, bei denen nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden waren.

Israel gab am Donnerstag zudem die Tötung eines Mitglieds der Al-Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, bei einem Angriff im Libanon bekannt.

Nach dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Kriegs war auch der Konflikt zwischen Israel und der mit der Hamas verbündeten und vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert.

Seit November 2024 gilt eigentlich eine Waffenruhe

Seit November 2024 gilt in dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig immer wieder Verstöße gegen die Feuerpause vor. Insgesamt wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller libanesischer Angaben seit Beginn der Waffenruhe mehr als 340 Menschen bei israelischen Angriffen im Libanon getötet.

Für zusätzliche Spannungen sorgt der bevorstehende Ablauf einer Frist zur Entwaffnung der Hisbollah: Die Regierung in Beirut hatte die libanesische Armee angewiesen, gemäß der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel bis Ende des Jahres die militärische Infrastruktur der Hisbollah südlich des Flusses Litani zu zerstören und die Hisbollah anschließend auch im Rest des Landes zu entwaffnen. Aus Sicht Israels setzt die libanesische Armee die Vereinbarung jedoch nur unzureichend um.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
73
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Meran – Mehrere Schusswaffen in Garage sichergestellt
Kommentare
23
Meran – Mehrere Schusswaffen in Garage sichergestellt
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Kommentare
21
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Mehr als eine Mio. neue mutmaßliche Epstein-Akten entdeckt
19
Mehr als eine Mio. neue mutmaßliche Epstein-Akten entdeckt
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
17
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 