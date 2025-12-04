Israels Militär tötet rund 40 Hamas-Kämpfer

Von: APA/Reuters

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben rund 40 Kämpfer der radikal-islamischen Hamas getötet. Diese seien in Tunneln unter Rafah im Süden des Gazastreifens eingeschlossen gewesen. Vertretern Israels und der USA zufolge waren dort monatelang rund 200 Kämpfer. Einige von ihnen seien aufgetaucht und bei Kämpfen mit israelischen Streitkräften getötet worden oder hätten sich ergeben. Offenbar starb auch der Hamas-kritische Clan-Führer Yasser Abu Shabab in einem Spital.

Unter den getöteten Hamas-Kämpfern seien mindestens drei lokale Kommandanten sowie der Sohn eines der im Exil lebenden Hamas-Führer, Ghasi Hamad, teilte das israelische Militär mit. Einige Hamas-Informanten bestätigten den Tod von mindestens einem Kommandanten, Mohammad al-Bawab. Die Hamas hat den Bericht jedoch nicht offiziell bestätigt. Sie hat sich zudem nicht offiziell zur Zahl der Eingeschlossenen oder der möglicherweise Verbliebenen geäußert.

Hamas-kritischer Clan-Führer offenbar tot

Dem israelischen Armee-Radio zufolge ist der bekannteste Hamas-kritische Clan-Führer im Gazastreifen, Yasser Abu Shabab, tot. Er sei in einem Krankenhaus im Süden Israels seinen Verletzungen erlegen, die er zuvor erlitten habe, berichtete der Sender unter Berufung auf Sicherheitskreise. Angaben zum Todeszeitpunkt oder zu den Verletzungen wurden nicht gemacht. Ein Hamas-Sprecher wollte sich nicht äußern, auch von israelischen Behörden lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die Beduinengruppe von Abu Shabab ist im Gebiet um Rafah im Süden des Gazastreifens aktiv, das von israelischen Streitkräften gehalten wird. Die Hamas hatte ihm Kollaboration mit Israel vorgeworfen, was er jedoch zurückwies. Im Gazastreifen stehen mehrere lokale Clans in Konkurrenz zur radikal-islamischen Hamas, die 2006 durch die bisher letzte Parlamentswahl in den palästinensischen Autonomiegebieten an die Macht kam.

Seit Beginn der Waffenruhe versucht die Hamas, ihre Autorität zu festigen und hat etliche Gegner getötet. Clans wie zum Beispiel der mächtige Doghmush-Clan verfügen oft über Hunderte Kämpfer und sind traditionell gut bewaffnet.