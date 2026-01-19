Aktuelle Seite: Home > Politik > Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums beginnt in Davos
Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums beginnt in Davos

Montag, 19. Januar 2026 | 05:00 Uhr
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Von: APA/AFP

In Davos beginnt am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Das fünftägige Treffen unter den Motto “A Spirit of Dialogue” (etwa: Im Geiste des Dialogs) findet angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die zum NATO-Verbündeten Dänemark gehörende Insel Grönland übernehmen zu wollen, in einem geopolitisch angespannten Kontext statt. Trumps für Mittwoch geplante Rede in dem Schweizer Kurort wird daher mit Spannung erwartet.

Es ist das erste Mal seit 2020, dass Trump wieder persönlich in Davos erscheint. Er hatte den Streit um Grönland am Wochenende nochmals angeheizt, indem er acht europäischen Ländern mit neuen Zöllen drohte. An dem Treffen in Davos nehmen neben hunderten Unternehmenschefs mehr als 60 Staats- und Regierungschefs teil, unter ihnen auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der von Dienstag bis Donnerstag in der Schweiz sein wird.

