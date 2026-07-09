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Jordanien ist wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden

Jordanien fängt acht aus dem Iran abgefeuerte Raketen ab

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 18:16 Uhr
Jordanien ist wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden
APA/APA/AFP/LEILA GORCHEV
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Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Jordanien hat mehrere in seinen Luftraum eingedrungene Raketen abgefangen, die der Iran eigenen Angaben zufolge als Vergeltung für die jüngsten US-Angriffe abgefeuert hat. Die Luftstreitkräfte “haben das militärische Kommandozentrum und den Luftwaffenstützpunkt des Feindes in Al-Azraq in Jordanien mit zehn ballistischen Raketen beschossen”, hieß es in einer von Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden am Donnerstag mit Blick auf die USA.

“Wenn die terroristische US-Armee ihre Aggression wiederholt, werden auch die anderen US-Stützpunkte in der Region nicht vor unserem heftigen Beschuss sicher sein”, erklärten die Revolutionsgarden weiter. In Jordaniens Hauptstadt Amman waren Donnerstagnachmittag Sirenen zu hören gewesen. Kurz darauf teilte die jordanische Armee mit, dass die Luftabwehrsysteme “acht aus dem Iran abgefeuerte Raketen” abgefangen hätten. Es habe herabfallende Trümmer gegeben, jedoch keine Schäden oder Opfer.

Die USA hatten den Iran am Donnerstag erneut angegriffen. Auslöser für die neue Eskalation waren Angriffe auf Schiffe in der Gegend der Straße von Hormuz, für die Washington Teheran verantwortlich macht.

Zwischen dem Beginn des Kriegs Ende Februar und dem Inkrafttreten einer Waffenruhe am 8. April wurde Jordanien seiner Armee zufolge mit insgesamt 281 iranischen Raketen und Drohnen angegriffen, die größtenteils abgefangen werden konnten.

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