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Der Urnengang hat begonnen

Kalifornien wählt Nachfolger von Trump-Kritiker Newsom

Dienstag, 02. Juni 2026 | 17:44 Uhr
Der Urnengang hat begonnen
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/AFP

Im US-Staat Kalifornien haben die Vorwahlen zum Gouverneursamt begonnen. Die Wahllokale öffneten Dienstagfrüh Ortszeit. Für die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom von der Demokratischen Partei bewerben sich bei den parteiübergreifenden Vorwahlen insgesamt 61 Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten sowie der Republikaner. Letzten Umfragen zufolge liefern sich zwei Demokraten ein Rennen mit dem republikanischen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump.

Bei den Demokraten liegen der frühere US-Gesundheitsminister Xavier Becerra und der Milliardär und Klimaaktivist Tom Steyer vorne. Bei den Republikanern gilt Trump-Kandidat Steve Hilton als Favorit. Er beriet früher den britischen Ex-Premierminister David Cameron. In den USA wurde der Enkel des Hotelketten-Gründers Conrad Hilton als Unternehmer und Moderator des Senders Fox News bekannt. Ergebnisse werden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr Mittwochfrüh MESZ) erwartet.

Stichwahl am 3. November

Die beiden Bestplatzierten in Kalifornien kommen in die Stichwahl am 3. November. Der amtierende Gouverneur Newsom scheidet Anfang 2027 aus und gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028. Er macht seit Trumps erneutem Amtsantritt mit einer Kampagne in Online-Medien auf sich aufmerksam, in der er den Stil des Rechtspopulisten parodiert.

Die kalifornische Wirtschaft ist in den USA die größte auf Bundesstaatsebene und die viertgrößte der Welt hinter den Vereinigten Staaten, China und Deutschland. Vor allem die Technologie-Konzerne im Silicon Valley machen den Westküstenstaat so erfolgreich.

In Los Angeles läuft außerdem die erste Wahlrunde zum Stadtoberhaupt. Bürgermeisterin Karen Bass von der Demokratischen Partei bewirbt sich für eine weitere vierjährige Amtszeit. Bass geriet wegen ihrer Amtsführung während der verheerenden Waldbrände Anfang 2025 in die Kritik. Sie wird von Kandidaten aus dem linken wie rechten Lager herausgefordert. Neben Kalifornien finden am Dienstag außerdem in fünf weiteren US-Staaten Vorwahlen statt. Dazu gehören Iowa, Montana und New Jersey.

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