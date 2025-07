Karner empfängt jordanischen Innenminister

Von: apa

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Montag seinen jordanischen Amtskollegen Mazin Abdellah Hilal Al Farrayeh. Jordanien sei ein wichtiger Akteur in der Region für Stabilität – als unmittelbarer Nachbar Syriens, teilte das Innenministerium im Vorfeld mit. Im Mittelpunkt des Arbeitstreffens steht demnach unter anderem die aktuelle Lage in Syrien sowie die Frage der Rückkehr syrischer Staatsangehöriger.

Das Innenministerium hatte am Donnerstag erstmals seit 15 Jahren eine Abschiebung nach Syrien vollzogen. Dabei handelte es sich um einen syrischen Straftäter mit einem Bezug zur Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS). Die österreichischen Behörden erachten Abschiebung nach Syrien aufgrund der geänderten Lage nach dem Sturz des Assad-Regimes für zulässig. Jordanien zählt weltweit zu den Ländern mit der höchsten Flüchtlingszahl pro Einwohner. Nach Beginn des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 hat das Land Hunderttausende syrische Flüchtlinge aufgenommen. Außerdem fanden rund 2,3 Millionen Palästinenser dort Zuflucht.