Kaschmir-Konflikt: Explosion in pakistanischer Stadt Lahore

Schäden nach indischen Angriffen auf Pakistan am Mittwoch

Von: apa

Laut dem pakistanischen Nachrichtensenders Geo TV hat sich in der ostpakistanischen Stadt Lahore Donnerstag früh eine Explosion zu ereignet. Einen Tag zuvor hatten indische Angriffe auf mehrere Orte in Pakistan die Sorge über eine Eskalation des militärischen Konflikts zwischen den beiden atomar bewaffneten Nachbarn verstärkt. Der jahrzehntelange Konflikt um die Grenzregion Kaschmir war am 22. April durch einen Anschlag auf indische Touristen neu entfacht worden.

Indien hatte am Mittwoch mehrere Ziele in Pakistan bombardiert. Bei den massiven Angriffen und anschließendem Gegenbeschuss durch Pakistan wurden nach offiziellen Angaben mindestens 34 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

US-Präsident Donald Trump rief Indien und Pakistan zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten auf. Die gegenseitigen Angriffe müssten “jetzt enden”, forderte Trump am Mittwoch in Washington. Er kenne beide Länder gut und sei gegebenenfalls zur Vermittlung bereit. Zuvor hatte die EU-Kommission Indien und Pakistan zur Deeskalation aufgerufen.

Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan haben einige Staaten ihre Reisehinweise für die zwei Länder angepasst. Das Außenamt in Wien erweiterte seine partielle Reisewarnung für Teile Pakistans um die Grenzgebiete zu Indien. “Aufgrund der aktuellen Spannungen zwischen Indien und Pakistan gilt Sicherheitsstufe 5 auch entlang der Grenze zu Indien, vor allem entlang der Waffenstillstandslinie ‘Line of Control'”, heißt es auf der Ministeriumssite.