Kavernengarage: Ausschuss- und Ratsmitglieder besichtigen die Baustelle

Meran – Gestern Nachmittag besichtigte eine von Merans Bürgermeister Dario Dal Medico angeführte Delegation, bestehend aus Mitgliedern des Stadtrates und des Gemeinderates, die Baustelle der Tiefgarage unter dem Küchelberg, um sich vom Fortschritt der Arbeiten zu überzeugen.

Die Arbeiten, die Mitte Januar letzten Jahres begonnen haben und einer Bietergemeinschaft anvertraut wurden, die sich aus der Gesellschaft Central Parking spa und den beauftragten Unternehmen Ribo Skyline srl, Seeste Bau srl, Obfinim spa, PAC spa und Carron Bau srl zusammensetzt, verlaufen planmäßig.

“Die Aushubarbeiten für die Fußgängerverbindungen des Parkhauses mit dem Pfarrplatz, der oberen Laubengasse und der Galileistraße sind bereits abgeschlossen, ebenso wie die Aushubarbeiten für das Erdgeschoss der beiden Hauptkavernen, von denen die eine das Parkhaus und die andere die Rampen für den Zugang zu den unterirdischen Ebenen (sechs einschließlich Erdgeschoss) des Parkhauses beherbergen wird. Die Aushubarbeiten für die beiden Belüftungsstollen sind ebenfalls abgeschlossen. Derzeit arbeiten wir an den beiden kleineren Tunneln (einer für das Abstellen von Fahrrädern und einer für Einsatzfahrzeuge), die in der Galileistraße auf der Höhe des Wendeplatzes münden”, erklärte Ingenieur Aribo Gretzer. Er und der technische Leiter des PAC, Ingenieur Emilio Bianchi, begleiteten die Gruppe – zu der auch die Generalsekretärin der Stadt Meran, Lucia Attinà, und die Vizegeneralsekretärin Daniela Cinque gehörten – anschließend zu einer Besichtigung der Baustelle.

Ein PPP-Projekt

Die Tiefgarage wird im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) realisiert. Die finanziellen Mittel wurden vollständig von den privaten Partnern aufgebracht, denen die Gemeinde im Gegenzug eine 50-jährige Konzession für den Betrieb des Parkhauses erteilte. Allerdings stiegen die ursprünglich veranschlagten Kosten von 27 Millionen Euro auf 39 Millionen Euro. Die Gründe dafür: der unvorhersehbare Anstieg der Rohstoffpreise aufgrund der internationalen Krise wegen des Krieges in der Ukraine und eine “geologische Überraschung”, nämlich die Feststellung des Vorhandenseins von sieben Gesteinsverwerfungen (statt nur einer wie ursprünglich untersucht). Dies hat die Aushubarbeiten komplizierter gemacht, auch und vor allem unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, die natürlich bei der Durchführung der Arbeiten gewährleistet sein muss. Diese Last laut Risikomatrix des PPP-Vertrages von der Gemeindeverwaltung getragen werden.

594 Parkplätze

Im Rahmen des Projekts werden 594 Parkplätze geschaffen, von denen 24 für Behinderte reserviert sind. Hinzu kommen ein Fahrradverleih mit einer Garage für 200 Tretfahrzeuge, 12 Ladestationen für Elektroautos, mehrere Parkplätze für Carsharing, 31 Parkplätze für Frauen und Familien mit kleinen Kindern, Sanitäranlagen, eine ökologische Autowaschanlage, ein Lager für die Einkäufe der Kund*innen und ein Warenlieferdienst für die Geschäfte im Stadtzentrum während der Zeiten, in denen motorisierte Fahrzeuge verboten sind.

Der Zeitplan

Natürlich wird die Garage erst zugänglich sein, wenn das zweite Los der Nordwestumfahrung, d.h. der Tunnel, der den unterirdischen Kreisverkehr der Me-Bo-Ausfahrt an der 4.-November-Straße mit dem Portal Tirol verbindet, fertiggestellt ist, also nicht vor 2026. “Der Aushub des Tunnels”, erklärte Ingenieur Emilio Bianchi, “verläuft ebenfalls nach Plan. Der unterirdische Aushub, der im Felsen vom Portal Tirol in Richtung Bahnhof begonnen wurde, ist auf Höhe des Wosching-Hauses angekommen. Jener, der im Bereich der ehemaligen Bauhofes in Angriff genommen und unter der Goethestraße in Richtung Küchelberg fortgesetzt wurde, befindet sich nun auf Höhe des Liebeswerkes. In dem noch 380 Meter langen auszubauenden Abschnitt werden insgesamt etwa anderthalb Meter pro Tag ausgehoben, also weniger schnell als im Fels, da es sich um lockeren Boden handelt, der aufwändigere Stützarbeiten erfordert”.