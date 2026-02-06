„Keine weiteren Tourismuszonen“

Von: Ivd

Meran – Die Grüne Stadtliste Meran begrüßt die Ankündigung der Gemeinde, keine Verlängerungen für bereits erworbene Rechte neuer Tourismuszonen zu gewähren. Dieser Schritt sende ein wichtiges Signal, um der zunehmenden Belastung durch zusätzliche Gästebetten entgegenzuwirken und die Entwicklung der Stadt bewusster zu steuern.

Gleichzeitig kritisieren die Grünen, dass sich die Landesregierung weiterhin aus der Verantwortung ziehe. Umso wichtiger sei es, auf Gemeinde- und Bezirksebene konkrete Maßnahmen zu setzen. In diesem Zusammenhang erinnert die Grüne Stadtliste an jene Vorschläge, die bereits im vergangenen September vorgelegt wurden. Zentrale Forderung bleibt dabei die rasche Ausarbeitung eines Tourismusentwicklungskonzepts auf Bezirksebene, dem höchste Priorität eingeräumt und für das entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssten.

Bislang sei in diese Richtung jedoch nichts unternommen worden. Meran spüre die Auswirkungen des Tourismus vor allem durch Verkehrsbelastung und hohe Besucherströme aus den umliegenden Gemeinden. Ein übergeordnetes Konzept sei daher unerlässlich, um Tourismus, Wohnen, Mobilität und Umweltschutz besser aufeinander abzustimmen und eine nachhaltige Entwicklung für die Stadt und ihr Umland sicherzustellen.

Ohne eine solche Gesamtstrategie drohten weiterhin punktuelle Einzelentscheidungen, die langfristig zu zusätzlichen Belastungen für die Bevölkerung führen könnten, so die Grünen. Die Lebensqualität der in Meran lebenden Menschen müsse im Mittelpunkt stehen – nicht eine weitere Ausweitung der touristischen Bettenkapazitäten.

Die Grüne Stadtliste Meran kündigt an, sich weiterhin für eine offene und transparente Debatte einzusetzen, bei der das Gemeinwohl und eine nachhaltige Stadtentwicklung im Vordergrund stehen.