Kremlchef Putin und US-Präsident Trump

USA und Russland vor Wiederaufnahme von Militärgesprächen

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 22:29 Uhr
APA/APA/AFP (Archiv-/Themenbild/nicht aktuell)/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Von: APA/Reuters

Die USA und Russland wollen nach einer mehrjährigen Unterbrechung wieder direkte Militärgespräche auf hoher Ebene führen. Darauf einigten sich beide Seiten am Donnerstag in Abu Dhabi, wie das US-Militär mitteilte. Ziel sei es, Fehleinschätzungen und eine Eskalation zu vermeiden. Die Einigung folge auf produktive und konstruktive Fortschritte auf dem Weg zu dem von US-Präsident Donald Trump angestrebten Frieden in der Ukraine, hieß es.

Diese seien in der vergangenen Woche von Jared Kushner und dem Sondergesandten Steve Witkoff erzielt worden, so das US-Militärkommandos für Europa (EUCOM). “Die Aufrechterhaltung des Dialogs zwischen den Streitkräften ist ein wichtiger Faktor für die globale Stabilität und den Frieden, was nur durch Stärke erreicht werden kann, und bietet ein Mittel für mehr Transparenz und Deeskalation”, wurde in der Erklärung weiter betont. Der Wiederaufnahme der Gespräche gingen Verhandlungen des Befehlshabers des US-Kommandos in Europa, General Alexus Grynkewich, mit hochrangigen Militärvertretern aus Russland und der Ukraine in Abu Dhabi voraus.

Die USA hatten die militärischen Gespräche mit Moskau kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ausgesetzt. Der Konflikt gilt als der verlustreichste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und als die größte Konfrontation zwischen Moskau und dem Westen seit dem Kalten Krieg. Auch nach der Aussetzung der Gespräche unterhielten beide Seiten jedoch eine Notfall-Leitung zur Vermeidung von Konflikten. US-Präsident Trump und der russische Präsident Wladimir Putin haben zudem mehrfach direkt miteinander gesprochen.

