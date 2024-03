Cyberangriff auf elektronisches Wahlsystem in Russland – und andere Desaster

Am zweiten Tag der russischen Präsidentenwahl hat die Ukraine einen erfolgreichen Cyberangriff auf das elektronische Wahlsystem des Kriegsgegners vermeldet. “Die Website der russischen Behörden ist abgestürzt. Das Wahlsystem ist abgestürzt”, verlautete am Samstag aus Geheimdienstkreisen in Kiew gegenüber der Nachrichtenagentur Ukrinform. Hacker des Geheimdienstes hätten alle Sicherheitssysteme umgehen können. “Das wird jetzt bis zum Ende der Abstimmung weitergehen.”

Außerdem würden Angriffe auf die Präsenz der Kreml-Partei Einiges Russland durchgeführt, hieß es von dem ukrainischen Geheimdienstvertreter. Die einst mit der FPÖ befreundete russische Regierungspartei hatte zuvor von einem Hackerangriff berichtet. Demnach wurde die Online-Präsenz von Einiges Russland durch einen “Denial of Service”-Angriff lahmgelegt. Alle nicht unbedingt erforderlichen Dienste seien eingestellt worden.

Die Wahl ging am Samstag in den zweiten von drei Abstimmungstagen. Sie hatte schon am Freitag begonnen, was als Versuch des Kreml gewertet wurde, Werktägige über ihre Vorgesetzten zur Abstimmung zu nötigen. Als Einfallstor für Manipulationen wurde auch die erstmals mögliche elektronische Stimmabgabe gesehen. Auch Kreml-Chef Wladimir Putin gab seine Stimme von seinem Büro aus per Computer ab. In den Wahllokalen gab es Protestaktionen, indem Farbe in den Wahlurnen geleert wurde, um abgegebene Stimmzettel ungültig zu machen.

Too bad that "voting with paint" won't work against Putin. #ArmUkraineNow https://t.co/Yz8kfCFA1O pic.twitter.com/cB2ibSlpwA

Außerdem waren mehrere Brände gelegt worden.

Videos of arson at different polling stations in Russia. https://t.co/9ITupmrG0O pic.twitter.com/OCjg9GdAuB

Auf der anderen Seite serviert das Regime in den Wahllokalen Wodka und Snacks, um den Bürgern die Wahl “schmackhaft” zu machen udn möglichst viele zur Wahl zu animieren.

In Russian Kemerovo region, voters are offered a shot of vodka before voting.

The polling station is at the local school.

The school's principal confirmed this – people are offered a shot before getting their ballot paper:

"Yes, in the school vestibule, but there's no learning… https://t.co/jUtgrI2MgJ pic.twitter.com/5ztMkbcfn1

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 16, 2024