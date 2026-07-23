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Verzögerung aufgrund technischer Probleme

Kohlerer Seilbahn: Wiedereröffnung am 14. August

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 17:17 Uhr
Kohlerer Seilbahn Foto-Kohlererbahn-Funivia-del-Colle.-C-2024
gmbz/Kohlererbahn
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Von: mk

Bozen – Seit Mitte April ist die Seilbahn nach Kohlern wegen der in diesem Jahr stattfindenden Generalüberholung geschlossen.

Ursprünglich sollte die Seilbahn in Bozen ab dem 3. August wieder fahren. Im Zuge der Arbeiten sind jedoch einige unerwartete technische Probleme zutage getreten, sodass die geplante Wiedereröffnung der Seilbahn auf den 14. August verschoben werden musste. Dadurch kann die Generalüberholung vorschriftsgemäß und in aller Sicherheit abgeschlossen werden, was die Grundvoraussetzung für eine weiterhin komfortable, verlässliche und sichere Seilbahnverbindung ist.

Um trotz der Verzögerung eine Anbindung nach Kohlern zu gewährleisten, wurde bereits um Verlängerung des Ersatzbusdienstes bis einschließlich 13. August angefragt.

Die Stadt dankt den Seilbahnnutzerinnen und Seilbahnnutzern für ihre Geduld und bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

Bezirk: Bozen

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