Kohlerer Seilbahn: Wiedereröffnung am 14. August

Von: mk

Bozen – Seit Mitte April ist die Seilbahn nach Kohlern wegen der in diesem Jahr stattfindenden Generalüberholung geschlossen.

Ursprünglich sollte die Seilbahn in Bozen ab dem 3. August wieder fahren. Im Zuge der Arbeiten sind jedoch einige unerwartete technische Probleme zutage getreten, sodass die geplante Wiedereröffnung der Seilbahn auf den 14. August verschoben werden musste. Dadurch kann die Generalüberholung vorschriftsgemäß und in aller Sicherheit abgeschlossen werden, was die Grundvoraussetzung für eine weiterhin komfortable, verlässliche und sichere Seilbahnverbindung ist.

Um trotz der Verzögerung eine Anbindung nach Kohlern zu gewährleisten, wurde bereits um Verlängerung des Ersatzbusdienstes bis einschließlich 13. August angefragt.

Die Stadt dankt den Seilbahnnutzerinnen und Seilbahnnutzern für ihre Geduld und bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.