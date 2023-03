“Komm steig ein!”: Kampagne stellt Busfahrer in den Mittelpunkt

Bozen – Wer sind die Menschen, die uns täglich in den Bussen von A nach B bringen? Was treibt sie an? Warum üben sie den Beruf aus? Die Kampagne “Komm steig ein!” gewährt Einblicke und macht deutlich: Hier sind Menschen mit Begeisterung dabei. Und genau solche Menschen werden auch gesucht.

“Komm steig ein!” ist ein Aufruf an alle, die sich für den Beruf des Busfahrers oder der Busfahrerin interessieren. Gesucht werden Menschen, die einer zukunftssicheren und flexiblen Beschäftigung – auch in Teilzeit – nachgehen möchten, gerne mit anderen in Kontakt treten und Interesse an der Mobilität der Zukunft zeigen. Mit der sasa Academy bietet das Unternehmen zudem ein bezahltes Ausbildungsprogramm übernimmt die Kosten für den Führerschein.

“Entsprechend dem SüdtirolPlan für die Mobilität wollen wir in den kommenden Jahren den öffentlichen Personenverkehr weiter ausbauen, um die Ziele zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs zu erreichen. Das gelingt uns nur, wenn auch genügend Fahrpersonal bereitsteht”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

“Für diesen Beruf braucht es Leidenschaft”

Diese Leidenschaft bringt Nadia mit. Seit 25 Jahren ist sie Busfahrerin bei sasa. Nadia ist eines der fünf Gesichter der Kampagne und mit ihrer Freude für den Beruf nicht allein. Denn wer bei sasa Bus fährt, der kann im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen. “Unsere Busfahrerinnen und Busfahrer tragen große Verantwortung und sind ein unerlässlicher Baustein im öffentlichen Dienst. Dieses Verständnis kommt manchmal zu kurz. Auch deshalb haben wir sie in unserer Kampagne zu Wort kommen lassen. An ihrem Beispiel wollen wir uns auch bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern orientieren”, erklärt sasa-Präsidentin Astrid Kofler.

Die Bilder und Botschaften der Kampagne “Komm steig ein!” sind auf Postern, im Web und auf Social Media zu sehen.