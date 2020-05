Kontrollen: Carabinieri müssen sich an neues Landesgesetz halten

Bozen – In einer Woche, am 8. Mai, könnte das Landesgesetz für die Öffnung Südtirols unabhängig von den Vorgaben aus Rom zu ermöglichen, in Kraft treten. Dann können Industrie- und Handwerksbetriebe wieder arbeiten und auch die Geschäfte dürfen wieder öffnen. Zudem soll man sich laut dem Gesetzentwurf, der gestern vorgestellt wurde, wieder im ganzen Land frei bewegen können, ohne das eine Eigenerklärung benötigt wird. Friseure, Schönheitssalons, Bars und Restaurants dürfen am 11. Mai wieder öffnen.

Medienberichten zufolge soll es keine Strafen geben, auch wenn im Rest von Italien die Regeln noch strenger sind. Die Ordnungshüter müssen sich laut Landeshauptmann Arno Kompatscher an das Landesgesetz halten – auch die staatlichen Ordnungshüter wie die Carabinieri.

Wie berichtet, geht mit der neu erlangten Freiheit aber auch Verantwortung für jeden einzelnen Bürger einher. Die strengen Sicherheitsregeln, mit Maskenpflicht, Abstand und Händehygiene müssen weiterhin beachtet werden. Das wird auch kontrolliert.