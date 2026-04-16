Krisendiplomatie im Iran-Krieg hält an

Von: APA/dpa

Im Iran-Krieg ist am Donnerstag die Krisendiplomatie zur Beilegung des Konflikts fortgesetzt worden. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif flog von Saudi-Arabien nach Katar, um eine Lösung des Konflikts zu sondieren. Pakistan selbst habe “offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Islamabad. Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bestätigte der Sprecher nicht.

Ein neuer Gesprächstermin zwischen den Kriegsparteien werde erst nach der Rückkehr von Sharif am Samstag festgelegt, berichtete die dpa unter Berufung auf Diplomatenkreise. Der Premierminister ist seit Mittwoch auf einer mehrtägigen Reise unterwegs, die ihn zum Abschluss in die Türkei führt.

Bis zum kommenden Mittwoch gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste Verhandlungen in Islamabad zwischen den Kriegsparteien endeten am vergangenen Wochenende ohne Ergebnis.

USA jederzeit zu neuen Angriffen bereit

Die USA halten sich nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth alle Optionen offen. Der Iran werde genaustens überwacht, welche Waffen er momentan wo in Stellung bringe. Die Drohung Teherans, Schiffe in der Straße von Hormuz zu beschießen, sei keine – vom Iran so dargestellte – “Kontrolle”, vielmehr handle es sich um einen Akt von “Piraterie” und “Terrorismus”, so Hegseth. Die USA seien auf Knopfdruck zur Wiederaufnahme der Angriffe bereit. Die iranische Führung solle “weise entscheiden”, sagte Hegseth.

Pakistans Armeechef auf Mission

Unterdessen ist Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, in Teheran zu Gesprächen eingetroffen. Nach Angaben iranischer Sender wollte er auch den einflussreichen Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf treffen. Munir gilt als zentraler, ungewählter Entscheider in Pakistan und als harter Verhandler. Schon vor Beginn des Iran-Kriegs hatte sich US-Präsident Donald Trump immer wieder positiv über den Feldmarschall geäußert. Munir war mehrfach im Weißen Haus eingeladen. Eine außergewöhnliche Ehre für einen Militär ohne ziviles Staatsamt.

Aus Diplomatenkreisen hieß es, Feldmarschall Munir treffe sich in der Türkei mit Premier Sharif, bevor er dann in die USA weiterreise. In der Türkei findet ab Freitag eine regionale Diplomatie-Konferenz statt.

Internationale Initiative für freien Schiffsverkehr in Meerenge

Die internationalen Bemühungen, die Schifffahrt durch die Meerenge von Hormuz wieder zu ermöglichen – und zwar auf Dauer – gehen ebenfalls weiter. “Es kann definitiv nicht sein, dass Seewege wie die Straße von Hormuz von einzelnen Staaten kontrolliert werden und dass dort Zölle erhoben werden”, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem deutschen Außenminister Johann Wadephul in Berlin.

Mehrere europäische Staaten wollen an diesem Freitag auf einer von Frankreich und Großbritannien initiierten Konferenz in Paris über einen Plan zur Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg beraten. Es soll bei dem Treffen auch um eine maritime Operation gehen, bei der mehrere Staaten nach Konfliktende die sichere Schifffahrt gewährleisten sollen.

Auch China dringt auf Öffnung der Straße von Hormuz

Auch China macht Druck zur Öffnung der für den Welthandel wichtigen Passage. In einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi sagte Außenminister Wang Yi laut chinesischer Mitteilung, Irans “Souveränität, Sicherheit und legitime Rechte und Interessen” als Küstenstaat der Meerenge müssten respektiert und geschützt werden. Zugleich müsse aber auch die “Freiheit und Sicherheit der internationalen Schifffahrt” garantiert werden. Bemühungen um eine Wiederherstellung der normalen Passage durch die Straße von Hormuz seien “der einhellige Ruf der internationalen Gemeinschaft”.

Unterdessen erklärten die USA, dass sie die vorübergehende Lockerung von Öl-Sanktionen gegen Russland und den Iran nicht verlängern werden. “Wir werden die allgemeine Genehmigung für russisches Öl nicht verlängern, und wir werden die allgemeine Genehmigung für iranisches Öl nicht verlängern”, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Die vorübergehende Lockerung habe Öl betroffen, das sich bereits vor dem 11. März auf See befunden habe. Das gesamte Kontingent sei ausgeschöpft.